أمين "البحوث الإسلامية": إكرام الأيتام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام يعني عناية خاصة بالأيتام من خلال دعوته إلى ضرورة الإحسان إليهم وإكرامهم، حيث أكد النبى صلى الله عليه وسلم على أهمية رعاية اليتيم وكفالته ومنزلة من يقوم بإكرامه فقال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"؛ مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعى وتحقيق معاني التآلف والمودة بين أفراد المجتمع.

وأضاف الأمين العام بمناسبة ذكرى يوم اليتيم والذي يأتي في الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع وما شهدته من أزمات اقتصادية؛ يحتاج منّا جميعًا المساهمة في إدخال السرور على الأيتام ورعايتهم، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم مما يغنيهم عن ذل السؤال.

أوضح عيّاد أن التوجيهات الإسلامية الخاصة بحسن معاملة اليتامى، تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا ورفيعًا ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، وأنه لابد وأن يعي المجتمع ضرورة العناية بهذه الشريحة المهمة، والقيام على رعايتهم وتنشئتهم تنشئة قويمة.