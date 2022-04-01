عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين "البحوث الإسلامية": إكرام الأيتام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام يعني عناية خاصة بالأيتام من خلال دعوته إلى ضرورة الإحسان إليهم وإكرامهم، حيث أكد النبى صلى الله عليه وسلم على أهمية رعاية اليتيم وكفالته ومنزلة من يقوم بإكرامه فقال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"؛ مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعى وتحقيق معاني التآلف والمودة بين أفراد المجتمع.

وأضاف الأمين العام  بمناسبة ذكرى يوم اليتيم والذي يأتي في الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع وما شهدته من أزمات اقتصادية؛ يحتاج منّا جميعًا المساهمة في إدخال السرور على الأيتام ورعايتهم، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم مما يغنيهم عن ذل السؤال.

أوضح عيّاد أن التوجيهات الإسلامية الخاصة بحسن معاملة اليتامى، تمثل جانبًا إنسانيًا عاليًا ورفيعًا ينبغي أن يتحلى به كل فرد من أفراد المجتمع حتى يعم الحب والسلام والتكافل، وأنه لابد وأن يعي المجتمع ضرورة العناية بهذه الشريحة المهمة، والقيام على رعايتهم وتنشئتهم تنشئة قويمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

متحدثة بلسان العرب.. شريهان تشارك فى حفل قرعة كأس العالم قطر 2022

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في احتفال رسمي

ترشيحاتنا

دعاء رمضان.. يحول حياتك لسعادة ويرزقك من حيث لا تحتسب

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وساجرادا

قرعة كأس العالم .. قطر تختار "لعّيب" تعويذة رسمية لـ مونديال 2022

أركان الصيام .. وحكم من نسي عقد النية قبل أذان الفجر

مونديال استثنائي.. أمير قطر: كأس العالم أول حدث يجمع الناس منذ كورونا

أمين "البحوث الإسلامية": إكرام الأيتام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم اليتيم.. كيف تحولت دعوة للخير لحدث عالمي.. ولماذا الجمعة الأولى من إبريل؟

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

فيديو

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

إجراءات ومصاريف تسجيل عقار أو أرض بسند وضع اليد

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

اﻟﻤﺰﻳﺪ