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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مؤتمر التوظيف الأول لخريجي قسم الجغرافيا بجامعة العريش الشهر القادم

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

تنظم جامعة العريش بمحافظة  شمال سيناء،  مؤتمر التوظيف الأول لخريجى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب بجامعة العريش مايو المقبل ، وذلك تمشيا مع متطلبات سوق العمل ، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش. 

نماذج مشرفة

وأكد الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب جامعة العريش،  علي ضرورة تواصل خريجي قسم الجغرافيا ونظم المعلومات  مع المعيدين  بالقسم  لتسجيل البيانات، من أجل  الترتيب  لعقد هذا المؤتمر.

وأضاف  عميد كلية الآداب،  علي أنه  سوف يفضل بالمشاركة كل من له اهتمامات بالاعمال المساحية فى شمال سيناء سواء شركات أو مكاتب فنيه  لاعتبار أن خريجي قسم الجغرافيا ونظم المعلومات امتداد طبيعي بكلية الآداب  وهم نماذج مشرفه .

وأكد الدكتور محمد فؤاد ، أنه تم تزويد كلية الآداب بأحدث أجهزة المساحه لخدمة المجتمع السيناوي.. حيث تتضمن الأجهزة ، جهاز (Total Station) وهو عبارة عن محطة  مساحية متكاملة تقوم بقياس المسافات، علاوة علي توفير  أثنى عشر جهاز ميزان التسويه الذي يستخدم في عمليات إنشاء الطرق والصرف الصحي وشبكات المياه لبرامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية. 
مشيرا ، ألي أن هذه الأجهزة تعمل علي الارتقاء بالعملية التعليمية، والتي تساعد على رفع مستوى كفاءة  التدريب  العملية لخريجي قسم الجغرافية أحدث الاجهزة المساحية.

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جامعة العريش مؤتمر التوظيف خريجي الجغرافيا

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