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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تكثيف الحملات على منافذ بيع السلع للتأكد من الأسعار المقررة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم نشر عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات.

 

وتابع المحافظ في تصريحات صحفية أنه تم زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذ جديد لتغطية كافة أحياء العاصمة وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل شهر رمضان المعظم .

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وأكد محافظ القاهرة على تكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وإدارات التموين على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة إحتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

القاهرة السلع الغذائية شوادر بيع السلع السلع الأساسية شهر رمضان

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