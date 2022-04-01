البيت الأبيض: القوات الروسية في أوكرانيا "محبطة" ومعداتها توشك على النفاذ

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الحرب المستمرة في أوكرانيا لا تسير كما خطط لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار في بيان إلى أن القوات الروسية "تشعر بالإحباط ومعداتها توشك على النفاذ".

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم تزويد أوكرانيا بمعدات لاستخدامها حال قررت روسيا اللجوء إلى استخدام الأسلحة الكيميائية.

على جانب آخر، قالت روسيا إنها ستعزز حدودها الغربية لمنع أي طرف من مهاجمتها، وذلك بعد هجوم أوكراني على مستودع للوقود بمدينة بيلجورود غرب روسيا.

وأفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، بأن موسكو ستعزز الحدود الغربية لمنع أي طرف من مهاجمتها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في تصريحات تلفزيونية "لقد أبلغ وزير الدفاع شويجو الرئيس بوتين أن دول حلف الناتو يعززون قدراتهم العسكرية على حدودنا الغربية.. وقد أصدر بوتين توجيهاته لشويجو.. وتقوم وزارة الدفاع لدينا بالعمل على خطة الرد عن طريق زيادة وتعزيز قدراتنا العسكرية على الحدود الغربية".

وأعلنت روسيا السيطرة على حريق مستودع الوقود في "بليجورود" بعد اتهام أوكرانيا بالمسؤولية عن استهدافه.

وتابع "بالطبع، سيتم ذلك بطريقة تحمينا وتحافظ على التكافؤ الضروري في كل شيء، حتى لا يفكر أحد في مهاجمتنا".

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلجورود الروسية "لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف".

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، أن السلطات تبذل قصارى جهدها لإعادة تنظيم سلسلة إمداد الوقود وتجنب انقطاع إمدادات الطاقة في بيلجورود.

وكان مسؤول روسي أكد أن طائرتين هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في بيلجورود، في أول اتهام بضربة جوية أوكرانية على الأراضي الروسية.

بدوره، قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة 2 من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

في المقابل، رفضت وزارة الدفاع الأوكرانية التعليق مباشرة على أنباء قصف قواتها مستودعا للوقود في المدينة الروسية.