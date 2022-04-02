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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تلغي تجربة صاروخية بسبب التوترات النووية مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال سلاح الجو الأمريكي لوكالة "رويترز"، مساء أمس الجمعة إن الجيش الأمريكي ألغى تجربة لصاروخه الباليستي العابر للقارات مينيتمان 3 بعد أن كان قد أعلن في البدء إرجاءها في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا غي ظل الحرب في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت في البدء تأجيل التجربة في الثاني من مارس آذار بعد أن قالت روسيا إنها أعلنت حالة التأهب القصوى في قواتها النووية.

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وقالت واشنطن في ذلك الوقت إن من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا أن ”تأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار“.

لكن واشنطن عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط ”لبعض الوقت“ لا أن تلغيها.

وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ (إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3) صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.

ومن المقرر إجراء تجربة الصاروخ مينيتمان 3 المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي.

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