في ذكرى ميلاد الموسيقار حسن أبو السعود.. رحلات لندن وباريس واليابان جعلته مميزا

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الموسيقار حسن أبو السعود الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

وبدأ حسن أبو السعود، كعازف أكورديون للفنانات الاستعراضيات في شارع محمد علي.

وقادت الصدفة "أبو السعود" في اوائل السبعينيات من القرن الماضي عند تعرفه بالمطرب الشعبي احمد عدوية فقدم معه اشهر اغنياته والتي ساهمت بشكل كبير في صنع نجومية عدوية، وبدأ في تلك الفترة سيطرة آلة (الاكورديون) على باقي الآلات الموسيقية.



و سافر مع فرقة رضا الي اليابان وتعلم اصول التكنيك الموسيقي الغربي علي يد احد الاساتذة اليابانيين ثم سافر إلي لندن ومنها إلي باريس ليعود الي مصر وبداخله زاد موسيقي ميزه عن غيره من موسيقيي جيله.



لم يكن عدوية هو الوحيد الذي حظي بألحان ابو السعود فقد لحن لكبار المطربين والمطربات المصريين والعرب ومن أبرزهم راغب علامة وخالد عجاج وهاني شاكر وشيرين عبد الوهاب وديانا حداد كما شملت ابداعاته تلحين اشهر اغاني الفنان تامر حسني باغنية (حبيبي وانت بعيد )عام 2002.



وخاض "أبو السعود" في عام 2003، انتخابات نقابة الموسيقيين وفاز بمنصب النقيب فيها ليبدأ حربا واسعة ضد مطربات "العري" رافضا منحهن عضوية النقابة وعلي رأسهن الفنانة (بوسي سمير) حيث برر تصرفه هذا بقوله: " كيف اسمح لهؤلاء بدخول نفس النقابة التي كان يدخلها كبار الموسيقيين مثل عبد الوهاب وعبدالحليم حافظ وأم كلثوم".



وعمل خلال فترة توليه النقابة علي تحسين الاوضاع المالية لأعضاء النقابة ورفع معاشاتهم كما كان له دور فعال في حل العديد من التحديات والمشكلات بين الفنانين حتي اشتهر عهده بالخدمات واستقرار الاحوال المادية والاجتماعية للمطربين.



وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل عام 2007 رحل الفنان والموسيقار حسن ابو السعود اثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.