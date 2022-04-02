عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد الموسيقار حسن أبو السعود.. رحلات لندن وباريس واليابان جعلته مميزا

حسن أبو السعود
حسن أبو السعود

تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الموسيقار حسن أبو السعود الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الهامة على مدار مشواره الفني.

وبدأ حسن أبو السعود، كعازف أكورديون للفنانات الاستعراضيات في شارع محمد علي.

 

وقادت الصدفة "أبو السعود" في اوائل السبعينيات من القرن الماضي عند تعرفه بالمطرب الشعبي احمد عدوية فقدم معه اشهر اغنياته والتي ساهمت بشكل كبير في صنع نجومية عدوية، وبدأ في تلك الفترة سيطرة آلة (الاكورديون) على باقي الآلات الموسيقية.

و سافر مع فرقة رضا الي اليابان وتعلم اصول التكنيك الموسيقي الغربي علي يد احد الاساتذة اليابانيين ثم سافر إلي لندن ومنها إلي باريس ليعود الي مصر وبداخله زاد موسيقي ميزه عن غيره من موسيقيي جيله.

لم يكن عدوية هو الوحيد الذي حظي بألحان ابو السعود فقد لحن لكبار المطربين والمطربات المصريين والعرب ومن أبرزهم راغب علامة وخالد عجاج وهاني شاكر وشيرين عبد الوهاب وديانا حداد كما شملت ابداعاته تلحين اشهر اغاني الفنان تامر حسني باغنية (حبيبي وانت بعيد )عام 2002.

وخاض "أبو السعود" في عام 2003، انتخابات نقابة الموسيقيين وفاز بمنصب النقيب فيها ليبدأ حربا واسعة ضد مطربات "العري" رافضا منحهن عضوية النقابة وعلي رأسهن الفنانة (بوسي سمير) حيث برر تصرفه هذا بقوله: " كيف اسمح لهؤلاء بدخول نفس النقابة التي كان يدخلها كبار الموسيقيين مثل عبد الوهاب وعبدالحليم حافظ وأم كلثوم". 

وعمل خلال فترة توليه النقابة علي تحسين الاوضاع المالية لأعضاء النقابة ورفع معاشاتهم كما كان له دور فعال في حل العديد من التحديات والمشكلات بين الفنانين حتي اشتهر عهده بالخدمات واستقرار الاحوال المادية والاجتماعية للمطربين.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل عام 2007 رحل الفنان والموسيقار حسن ابو السعود اثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

 

حسن ابو السعود أكورديون عازف أكورديون شارع محمد علي راغب علامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

موضوعات متعلقة

صبري فواز يظهر بشخصية محمد مرسي في مسلسل الاختيار ٣| شاهد

وفاة حماة الفنان نور محمود

مرض نجوم المسلسل.. سر تأجيل عالم موازي لـ دنيا سمير غانم

طرح 3 بوسترات جديدة للجزء الثالث من مسلسل الاختيار

مسلسلات رمضان 2022 .. قنوات عرض ومواعيد "دنيا تانية"

أخبار الفن.. التفاصيل الكاملة للكبير أوي6 ومحمد أنور في مأزق بسبب جواهر

ذكريات النجوم في رمضان وطقوس خاصة للمشاهير.. أم كلثوم وشادية وفاتن حمامة|نوستالچيا

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

ترشيحاتنا

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فضائل شهر رمضان وخصائصه .. روحانيات عظيمة يغفل عنها كثيرون في موسم الرحمة

بعد أزمة مواجهة مصر والسنغال.. مباريات شهدت أحداثا مؤسفة وتم إعادتها بقرار الفيفا

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

أول تعليق رسمي من السعودية على إعلان الهدنة في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الاحتلال.. الشعب الفلسطيني يرحب بـ رمضان بالمقلوبة والمسخن والكنافة الناباسية

طريقة عمل التمر هندي مثل المحلات .. 6 وصفات مختلفة

كيف بدأت مراحل استطلاع هلال رمضان.. وأول من تحراه في مصر؟

21 طلقة في لبنان.. كيف بدأ إستخدام المدفع لإفطار الصائمين في الشهر الكريم

فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ