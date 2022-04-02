الأسعار الجديدة للسيارة إيجل 580 موديل 2022 فى مصر

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة دفسك الصينية فى السوق المصرى ، عن زيادة سعرية جديدة على عدد من طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصرى من بينها السيارة طراز إيجل 580 موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية منتعددة الاستخدامات SUV .

إيجل 580 موديل 2022

وأوضحت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات دونج فينج DFSK في مصر ، أن السيارة طراز إيجل 580 موديل 2022 ، تم زيادت سعرها من 16 الى 30 الف جنيه على حسب الفئة السعرية لها .

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بطول السيارة 4680 مم ، و عرض السيارة 1845 مم ، و ارتفاع السيارة 1715 مم .

إيجل 580 موديل 2022

وتستمد السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك سعته 1500 سي سي – تربو دفع أمامي، عدد السلندرات به 4 سلندر ، و قوة المحرك165حصان، والعزم الأقصى لدوران المحرك 220نيوتن متر ، و ناقل الحركة بالسيارة من نوع (CVT) .

وتضم السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها 4 وسائد هوائية ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، و نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD) ، و مثبت لسرعة السيارة ، و نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة ، و 4 كاميرات بزاوية 360 درجة ، و إنذار ضد السرقة ، و كاميرا خلفية لتوضيح الرؤية للسائق عند الرجوع للخلف ، و حساسات ركن خلفية لمساعدة السائق في ركن السيارة ، و فرامل يد إلكترونية .

إيجل 580 موديل 2022

وتاتى السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ، من بينها مرايات جانبية كهربائية ، و فتحة سقف كهربائية ، و مصابيح (LED) أمامية وخلفية ، و زجاج خلفي حراري ، و مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد ، و عجلة قيادة السيارة متعددة الوظائف ، و شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس ، و جنوط مقاس 18 بوصة .

إيجل 580 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة إيجل 580 موديل 2022 :

- فئة كمفورت 339.900 ألف جنيه بدلاً من 324.900 ألف جنيه .

- فئة لاكشري 389.900 ألف جنيه بدلاً من 359.900 ألف جنيه .