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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة للسيارة إيجل 580 موديل 2022 فى مصر

إيجل 580 موديل 2022
إيجل 580 موديل 2022

أعلن الوكيل الرسمى للسيارة دفسك الصينية فى السوق المصرى ، عن زيادة سعرية جديدة على عدد من طرازات الشركة داخل السوق المحلى المصرى من بينها السيارة طراز إيجل 580 موديل 2022 ، التى تنتمى الى فئة السيارات الرياضية منتعددة الاستخدامات SUV .

إيجل 580 موديل 2022

وأوضحت شركة ناشيونال موتورز وكيل سيارات دونج فينج DFSK في مصر ، أن السيارة  طراز إيجل 580 موديل 2022 ، تم زيادت سعرها من 16 الى 30 الف جنيه على حسب الفئة السعرية لها .

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بطول السيارة 4680 مم ، و عرض السيارة 1845 مم ، و ارتفاع السيارة 1715 مم .

إيجل 580 موديل 2022

وتستمد السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك سعته 1500 سي سي – تربو دفع أمامي، عدد السلندرات به 4 سلندر ، و قوة المحرك165حصان، والعزم الأقصى لدوران المحرك 220نيوتن متر ، و ناقل الحركة بالسيارة من نوع (CVT) .

 

وتضم السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها 4 وسائد هوائية ، و نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) ، و نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD) ، و مثبت لسرعة السيارة ، و نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة ، و 4 كاميرات بزاوية 360 درجة ، و إنذار ضد السرقة ، و كاميرا خلفية لتوضيح الرؤية للسائق عند الرجوع للخلف ، و حساسات ركن خلفية لمساعدة السائق في ركن السيارة ، و فرامل يد إلكترونية .

إيجل 580 موديل 2022

وتاتى السيارة إيجل 580 موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ، من بينها مرايات جانبية كهربائية ، و فتحة سقف كهربائية ، و مصابيح (LED) أمامية وخلفية ، و زجاج خلفي حراري ، و مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد ، و عجلة قيادة السيارة متعددة الوظائف ، و شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس ، و جنوط مقاس 18 بوصة .

إيجل 580 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة إيجل 580 موديل 2022 :

- فئة كمفورت 339.900 ألف جنيه بدلاً من 324.900 ألف جنيه .

- فئة لاكشري 389.900 ألف جنيه بدلاً من 359.900 ألف جنيه . 

السوق المصري دفسك الصينية دفسك ايجل 580 موديل 2022 DFSK

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