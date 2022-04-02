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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Galaxy A73.. سامسونج تطلق هاتف أندرويد متطور بميزات فائقة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A73 5G

كشفت شركة سامسونج Samsung النقاب، خلال الأسابيع الماضية، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Galaxy A، والتي تمتاز جميعها بدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كانت سامسونج قد أعلنت عن هواتف Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G و Galaxy A73 5G، كان هذا الإعلان خاليا من أي معلومات عن الأسعار والتوافر لأسواق معينة بما في ذلك الهند، واليوم حددت الشركة معلومات التسعير الرسمية لإصدار Galaxy A73 فقط.

 

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سعر هاتف سامسونج الجديد Galaxy A73 

ويباع الطراز الأساسي من هاتف Galaxy A73، والذي يحتوي على سعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وبسعة  128 جيجابايت للتخزين الداخلية، مقابل سعر حوالي 552 دولار (أي ما يعادل 9500 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف للحجز المسبق عبر موقع الشركة على الويب في الهند، وكعرض ترويجي سيحصل العملاء على زوج من سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Live بسعر مخفض عند حجز الجهاز.

وصممت سامسونج هاتف Galaxy A73 5G الجديد، بشاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بجودة +FHD، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

هاتف سامسونج Galaxy A73 5G

ويمتاز هاتف سامسونج الشبابي Galaxy A73 5G، بأنه أول هاتف في الفئة المتوسطة من الشركة يقدم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، والتي تدعم تقنية التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة f/1.8، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وكما تضم مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A73 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12، ويمتاز الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ودعم لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP67.


ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A73 5G، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G،  مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت، ويتوفر الهاتف باللون الأبيض والأخضر النعناعي والرمادي.

هاتف سامسونج Galaxy A73 5G
سامسونج سلسلة Galaxy A Galaxy A73 5G سعر ومواصفات Galaxy A73 سعر هاتف سامسونج الجديد

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