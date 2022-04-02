عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشيخ عبد القادر الطويل يكشف فضل الصبر في الإسلام.. فيديو

فضل الصبر في الإسلام
فضل الصبر في الإسلام

تحدث الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل الصبر في الإسلام وجزاؤه من الله عزوجل.

وقال عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد ضمن برنامج "فضائل الأعمال" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الذي يعرف الدنيا على حقيقته لن يحزن على بلاء يصيبه، أو يفرح على رخاء يصيبه، لأنه يعلم بداية الدنيا ونهايتها.

وأضاف، عبد القادر الطويل، أن التعب والبلاء يقل ألمه حينما يعلم المصاب به جزاؤه عند الله إذا صبر على المصيبة، منوها أن الله جعل الصبر على المصائب وأقدار الله في صورة مبهمة وذلك لعظم أجر ثواب الصبر.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي، بقوله تعالى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) فالله يعد للصابرين جزاء كبير ، منوها أن الصبر على البلاء من صفات الأنبياء.


برامج دينية متنوعة


يقدم موقع صدى البلد، عددا من البرامج الدينية لمتابعيه خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، لتقديم رسائل توعوية للمسلم خلال الشهر الكريم.

وتنوعت برامج صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بين الفتاوى الدينية وفضائل الأعمال ومقتطفات من حياة النبي.

وجاءت قائمة برامج موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي، على الآتي: 
برنامج "فتاوى رمضان" وفيه يتم تقديم حلقات رمضانية طوال شهر رمضان يجيب فيها أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي، على أبرز الأسئلة التي تهم المسلم في صيامه.

برنامج "فضائل الأعمال" ويشارك فيه عدد من شيوخ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ليتحدثوا فيه عن أبرز فضائل الأعمال التي ينبغي على المسلم الإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك بل وفي كافة الشهور.

برنامج "رحمة على منهاج النبوة" مع الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

الشيخ عبد القادر الطويل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضل الصبر فضائل الأعمال التعب والبلاء الصبر على البلاء الصبر على المصائب ثواب الصبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: قيمة زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى

تطبيقات دينية علي الهاتف في رمضان .. إليك أبرزها

مرضى الكلى أبرزهم.. فئات ممنوعة من الصيام بتوصيات من وزارة الصحة

أكبر خسارة أسبوعية.. أسعار النفط اليوم السبت

ماني بديلا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

مسجد الإمام الحسين يتزين لاستقبال المصلين في صلاة التراويح الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

تفاصيل مثيرة في سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية.. فيديو جراف

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ