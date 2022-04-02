الشيخ عبد القادر الطويل يكشف فضل الصبر في الإسلام.. فيديو

تحدث الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل الصبر في الإسلام وجزاؤه من الله عزوجل.

وقال عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد ضمن برنامج "فضائل الأعمال" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الذي يعرف الدنيا على حقيقته لن يحزن على بلاء يصيبه، أو يفرح على رخاء يصيبه، لأنه يعلم بداية الدنيا ونهايتها.

وأضاف، عبد القادر الطويل، أن التعب والبلاء يقل ألمه حينما يعلم المصاب به جزاؤه عند الله إذا صبر على المصيبة، منوها أن الله جعل الصبر على المصائب وأقدار الله في صورة مبهمة وذلك لعظم أجر ثواب الصبر.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي، بقوله تعالى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) فالله يعد للصابرين جزاء كبير ، منوها أن الصبر على البلاء من صفات الأنبياء.



برامج دينية متنوعة



يقدم موقع صدى البلد، عددا من البرامج الدينية لمتابعيه خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، لتقديم رسائل توعوية للمسلم خلال الشهر الكريم.

وتنوعت برامج صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بين الفتاوى الدينية وفضائل الأعمال ومقتطفات من حياة النبي.

وجاءت قائمة برامج موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي، على الآتي:

برنامج "فتاوى رمضان" وفيه يتم تقديم حلقات رمضانية طوال شهر رمضان يجيب فيها أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي، على أبرز الأسئلة التي تهم المسلم في صيامه.

برنامج "فضائل الأعمال" ويشارك فيه عدد من شيوخ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ليتحدثوا فيه عن أبرز فضائل الأعمال التي ينبغي على المسلم الإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك بل وفي كافة الشهور.

برنامج "رحمة على منهاج النبوة" مع الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.