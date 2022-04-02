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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة والدة خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في الأهلي

صدى البلد

توفيت صباح اليوم "السبت" والدة الكابتن خالد بيبو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير قطاع الناشئين بالنادي حاليا.

ولو يعلن خالد بيبو، حتى الآن، اي تفاصيل بشأن موعد ومكان إقامة الجنازة أو العزاء. 

الزمالك يهزم الأهلي.. ويصعد لنهائي دوري النخبة للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أشرف رشاد، لنهائي دوري النخبة للموسم الحالي 2021 - 2022، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3 - 2، في إطار المباراة الفاصلة بين الفريقين بنصف نهائي البطولة.

وشهدت المباراة حماس وندية كبيرة بين الفريقين في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "24 - 26، 25 - 21، 26 - 24، 24 - 26، 20 - 18.

ليتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1، عقب فوزه في اللقاءين الأول والثالث، علمًا أن الأهلي فاز بالمباراة الثانية، وهو ما يؤهل أبناء القلعة البيضاء للصعود للمباراة النهائية.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في النهائي مع نادي الاتحاد السكندري والذي تغلب على نظيره طلائع الجيش بمباراتين للاشئ.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي المقاولون العرب.

المقاولون العرب الأهلى الزمالك محمد مصيلحي الاتحاد السكندري نادي المقاولون العرب قطاع الناشئين

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