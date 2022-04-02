أخبار الفن.. وفاة شقيقة أشرف عبد الغفور.. أحمد سعد يتلو القرآن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

يسرا وغادة عادل تشاركان مع فريق المدفعجية بأغنية “فكك”.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “أحلام سعيدة” أغنية تتر العمل والتى تحمل اسم “فكك” ويشارك فيها نجوم العمل يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف مع فريق المدفعجية.

فى اليوم العالمى للتوحد.. إلا أنا واسمى خان أبرز الأعمال الفنية التي جسدتها السينما

فى اليوم العالمى لمرض "التوحد"، لم تغفل الشاشة المصرية والسينما العالمية عن معالجة قضايا مرتبطة بمرض التوحد، ويعتبر أبرزهم الفيلم الهندى الشهير "اسمى خان" لنجم بوليوود شاروخان، كما قدم مؤخرا فى مسلسل “إلا أنا”.

أمير رمسيس: عقدت جلسات مع حسين فهمى من أجل مهرجان القاهرة.. خاص

كشف المخرج أمير رمسيس عن كواليس اختياره كمدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44، والتى تقام فى نوفمبر المقبل.

وقال أمير رمسيس، فى تصريح لـ “صدى البلد”: “الفنان القدير حسين فهمى قام بالتحدث معى قبل أن يعلن عن اختيارى كمدير فنى للمهرجان، وعقدنا عددا من الجلسات للوقوف على شكل الدورة الجديدة من المهرجان العريق”.

الحلقة اليوم.. رامز جلال وفان دام يثيران الجدل.. ما علاقة محمد رمضان؟

تصدر الفنان رامز جلال تريند جوجل قبل عرض الحلقة الأولى اليوم السبت والتى ينتظرها جمهوره وعشاقه خاصة بعد معرفتهم مشاركة النجم العالمى فان دام معه فى البرنامج الذى حمل اسم "رامز موفى ستار".

ولقى رامز جلال عديد من التعليقات بعد عرض البرومو الخاص بالبرنامج والذى شهد عديد من النجوم الذين يظهرون فى البرنامج وكان من بين هذه التعليقات محمد رمضان الذى اعاد نشر فيديو له مع فان دام عندما شاركه فى إعلان.

وفاة شقيقة أشرف عبد الغفور وتشييع الجنازة بمسجد الحصرى

نشر الفنان أشرف عبد الغفور تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل شقيقته فوزية محمد.

وقال أشرف عبد الغفور :"توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات".

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

نشر الفنان أحمد سعد مقطع تسجيل صوتى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يتلو القرآن الكريم ويوجه التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

ولقى أحمد سعد إشادة كبيرة من متابعيه بعد سماع صوته فى تلاوة القرآن الكريم مطالبينه بتسجيل تلاوة القرآن بصوته فى فيديو كامل.