اقتصاد الإمارات| "غرفة الشارقة" تبحث التعاون التجاري والاستثماري مع ولاية فلوريدا الأمريكية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي من ولاية فلوريدا الأمريكية سبل التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية في البلدين الصديقين بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية، التي تعكسها حجم الاستثمارات المتبادلة وتستحوذ فيها الإمارات على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومايكل يودين عمدة قطاع براود ودين ترنتاليس عمدة مدينة فورت لودرديل ووين نيسم عمدة ميرامارا التابعين لولاية فلوريدا وعدد من ممثلي القطاع الخاص بالولاية و محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين بالغرفة.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد استعرض الجانبان فوائد ومزايا الاستثمار في كل من الشارقة وولاية فلوريدا والترويج للاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين والتعرف إلى آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر إيجاد شراكات اقتصادية مبتكرة تسهم في تنمية العلاقة بين إمارة الشارقة وولاية فلوريدا من خلال المساهمة في تسهيل وصول الشركات الإماراتية والأمريكية إلى الفرص الواعدة بأسواق البلدين .



وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية حققت قفزة نوعية خلال عام 2021 ووصلت إلى 84.5 مليار درهم "23.03 مليار دولار" مقارنة مع نحو 65.43 مليار درهم "17.8 مليار دولار" للعام 2020 ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.

من جهته استعرض محمد أحمد أمين العوضي المشهد الاقتصادي في إمارة الشارقة والمزايا الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة فضلا عن الخدمات التي تقدمها الغرفة للشركات الراغبة بالاستثمار والدور الذي تلعبه في المحافظة على الاستدامة في مسيرة التنمية التجارية والصناعية عبر العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة والمساهمات الحثيثة في إيجاد فرص تسهم في تحقيق النماء والازدهار لبيئة الأعمال.

وأعرب الوفد الأمريكي عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في ولاية فلوريدا وإمارة الشارقة وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات من خلال مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في الولاية التي يمكن أن تتوفر للمستثمرين الإماراتيين بالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة.

