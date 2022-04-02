عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذكر سلحفاء يصبح أبا بعمر الـ70 عاما

ذكر السحلفاء
ذكر السحلفاء

ولدت سلحفاتان رائعتان من جزر غالاباغوس العملاقة في حديقة حيوانات بريطانية لأول مرة ، مما يمثل علامة فارقة في تكاثر الأنواع المهددة بالانقراض.


وولدت السلاحف الصغيرى في Crocodiles of the World في أوكسفوردشاير ،  لذكر سلحفاء  " يدعى ديرك يبلغ من العمر 70 عامًا في ذروة الحالة الجسدية.

ذكر السحلفاء

قال شون فوجيت ، مؤسس Crocodiles of the World: " نحن فخورون للغاية بأننا نجحنا في تربية هذه السلاحف ، التي كانت في السابق على وشك الانقراض".

وتابع "  لا يزال السلاحف  يواجهون مستقبلاً غير مؤكد ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستغلال المفرط التاريخي وافتراس البيض من الأنواع الغازية".

واوضاف " لقد كنا جميعًا نأمل في هذا اليوم منذ انضمام السلاحف العملاقة إلينا في عام 2018 وهو إنجاز مهم نحو المساعدة في الحفاظ على الأنواع".

وقال "شون " ان السلاحفتان حدثي الولادة يزنا كل منها 67 جرامًا و 69 جرامًا فقط ، وهو نفس وزن فاكهة الكيوي تقريبًا.

واوضح انه على الرغم من صغر حجمها ، فمن المرجح أن تكبر صغارها لتصبح ضخمة في مرحلة البلوغ - السلاحف العملاقة في غالاباغوس هي أكبر أنواع السلاحف الحية في العالم ، ويمكن أن يصل وزنها إلى 880 رطلاً (400 كجم).

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

عيار 21 بـ 970 جنيها.. الذهب يتراجع 12 جنيها خلال أسبوع

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

موضوعات متعلقة

شاهد| لحظة تدمير صف من الدبابات الروسية بأوكرانيا

معجزة.. رجل ينجو من هجوم أربعة تماسيح ويقتل أحدهم| صور

كلب شرس يفتك بطفل حتى الموت ببريطانيا

اعتزال النجم بروس ويليس بعد تشخيص إصابته بحالة دماغية مدمرة

الرحمة.. رجل يحمل كلبه على كتفه ليصعد به على السلم المتحرك| فيديو

بسبب حلم.. معلمة باكستانية تقتل زميلتها بالتعاون مع أقاربها أمام المدرسة

بسبب صفعة الأوسكار.. جيم كاري يقاضي ويل سميث بتعويض 200 مليون دولار

أنثى وحيد القرن تساعد صغيرها المصاب وتنقذه من هجوم نمر مفترس| فيديو

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية تعلن خروج مطار ميرغورود الأوكراني عن الخدمة

تحديث جديد من آبل لمواجهة استنزاف بطارية آيفون وآيباد

ننشر الجدول الأسبوعي لورش العمل المجانية المقدمة من بنك المعرفة المصري

أمير كرارة: اعتذرت عن بطولة فيلم الممر وأحمد عز عمله أحسن مني..فيديو

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

دعاء النبي عند الإفطار في أول أيام رمضان .. اعرف صيغته الصحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ