ذكر سلحفاء يصبح أبا بعمر الـ70 عاما

ولدت سلحفاتان رائعتان من جزر غالاباغوس العملاقة في حديقة حيوانات بريطانية لأول مرة ، مما يمثل علامة فارقة في تكاثر الأنواع المهددة بالانقراض.



وولدت السلاحف الصغيرى في Crocodiles of the World في أوكسفوردشاير ، لذكر سلحفاء " يدعى ديرك يبلغ من العمر 70 عامًا في ذروة الحالة الجسدية.

ذكر السحلفاء

قال شون فوجيت ، مؤسس Crocodiles of the World: " نحن فخورون للغاية بأننا نجحنا في تربية هذه السلاحف ، التي كانت في السابق على وشك الانقراض".

وتابع " لا يزال السلاحف يواجهون مستقبلاً غير مؤكد ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستغلال المفرط التاريخي وافتراس البيض من الأنواع الغازية".

واوضاف " لقد كنا جميعًا نأمل في هذا اليوم منذ انضمام السلاحف العملاقة إلينا في عام 2018 وهو إنجاز مهم نحو المساعدة في الحفاظ على الأنواع".

وقال "شون " ان السلاحفتان حدثي الولادة يزنا كل منها 67 جرامًا و 69 جرامًا فقط ، وهو نفس وزن فاكهة الكيوي تقريبًا.

واوضح انه على الرغم من صغر حجمها ، فمن المرجح أن تكبر صغارها لتصبح ضخمة في مرحلة البلوغ - السلاحف العملاقة في غالاباغوس هي أكبر أنواع السلاحف الحية في العالم ، ويمكن أن يصل وزنها إلى 880 رطلاً (400 كجم).