تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز|صور

"العذاب امرأة"

حينما تهتم الأعمال الفنية المصرية بمناقشة قضايا مجتمعية تعيش بيننا وتضخم نتاج الصمت، وأكثرها المشكلات النفسية المتعبقة بالشك والتسلط وحب السيطرة والتملك التي يعاني منها الكثير، مما يدمر علاقات وأسر وتُهجر بيوت وهذا ما تناولته قصة فيلم "العذاب امرأة" وعالجته فنيًا بحبكة سلسة نالت إستحسان المشاهدين.

فقد درات أحداث فيلم "العذاب إمرأة" حول قصة حياة زوجين هما جلال "محمود يس" و إيناس "نيللي"، والتي تعاني من حب الذات والتسلط ومحاولاتها الدائمة للسيطرة على زوجها واتخاذ كافة القرارات لتكون هي الآمر الناهي في شتى الأمور، ولكن جلال لم يبالي بذلك وظل يعمل بكد حتى أصبح من أمهر الأطباء الذين تتحدث عنهم الصحف ووسائل الإعلام، وهذا الامر الذي أثار غيرة زوجته وفضلت أن تشتت إنتباهه بتشكيكه بها ولإخلاصها له، وظلت تنازعه الأفكار وكاد أن يجن ولكنه أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز



وفي بداية أحداث هذا الفيلم ظلت ترافق الطبيب جلال سيارة اشتهرت بأنها من أفخم سيارات فترة سبعينيات القرن الماضي، لتدل بذلك على نجاحاته وشهرته التي أثارت غيرة زوجته، فقد كانت هذه السيارة تحمل شعار الشركة الألمانية ذات التاريخ العريق أوبل OPEL وهي الطراز OPEL REKORD D.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز



كانت قد انتجت السيارة OPEL REKORD D التي رافقت الفنان محمود يس خلال أحداث فيلم "العذاب إمرأة"، شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل OPEL التي أسسها رائد الصناعات الألمانية آدم أوبل ADAM OPEL وذلك في العام 1863، ولكنها في بداية تأسيسها هذا تخصصت في صناعة المعدات المنزلية وماكينات الخياطة.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

وبحلول العام 1899 وبدء عصر صناعات السيارات، قامت الشركة الألمانية بتغيير مسار صناعاتها و أصبحت من اهم شركات صناعة السيارات في العالم، ظلت OPEL تنتج الكثير من الطرازات التي حققت نجاحات مبهرة ألى ان جاء العام 1929 واستحوذت الشركة الامريكية متعددة الجنسيات جنيرال موتورز GENERAL MOTORS، بالسيطرة على الشركة الأمريكية اوبل OPEL وأصبحت ضمن شركاتها المنتشرة في مختلف الدول.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

وكما هو الحال لكثير من شركات صناعة السيارات التي عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية، فقد توقفت أوبل OPEL عن إنتاج السيارات لفترة من الزمن، ولكنها عاودت نشاطها مرة أخرى بإصدار طرازها الأشهر أوبل كابيتان، ونالذي ظلت تعمل على تطويره بشكل دائم وأعادت تسميته بالسيارة OPEL REKORD.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

ظهرت السيارة OPEL خلال أحداث فيلم "العذاب إمرأة" من الطراز OPEL REKORD D موديل عام 1975، والذي استمد قوته من عدة خيارات من المحركات جميعها تحتوي على أربعة أسطوانات، ولكن الأول منها بسعة 1698 سي سي، والثاني بسعة 1897 سي سي، والثالث 1998 سي سي، وتتصل جميع محركاتها بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 4 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 3 سرعات.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان محمود يس بطولة فيلم "العذاب إمرأة" الفنان الراحل عمر الحريري، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن ياتي من بينهم "نيللي، صفية العمري، علي الشريف، عزيزة حلمي، جمال إسماعيل، علية عبد المنعم، ليلى جمال، أحمد حلاوة"، ومن تأليف وسيناريو وحوار علي الزرقاني، و إخراج أحمد يحيى، وتم عرض فيلم العذاب إمرأة لأول مرة بدور العرض السينمائية في 21 نوفمبر من العام 1977.