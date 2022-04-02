عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"العذاب امرأة"

تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز|صور

العذاب إمرأة..تحفة
العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي

حينما تهتم الأعمال الفنية المصرية بمناقشة قضايا مجتمعية تعيش بيننا وتضخم نتاج الصمت، وأكثرها المشكلات النفسية المتعبقة بالشك والتسلط وحب السيطرة والتملك التي يعاني منها الكثير، مما يدمر علاقات وأسر وتُهجر بيوت وهذا ما تناولته قصة فيلم "العذاب امرأة" وعالجته فنيًا بحبكة سلسة نالت إستحسان المشاهدين.

فقد درات أحداث فيلم "العذاب إمرأة" حول قصة حياة زوجين هما جلال "محمود يس" و إيناس "نيللي"، والتي تعاني من حب الذات والتسلط ومحاولاتها الدائمة للسيطرة على زوجها واتخاذ كافة القرارات لتكون هي الآمر الناهي في شتى الأمور، ولكن جلال لم يبالي بذلك وظل يعمل بكد حتى أصبح من أمهر الأطباء الذين تتحدث عنهم الصحف ووسائل الإعلام، وهذا الامر الذي أثار غيرة زوجته وفضلت أن تشتت إنتباهه بتشكيكه بها ولإخلاصها له، وظلت تنازعه الأفكار وكاد أن يجن ولكنه أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز


وفي بداية أحداث هذا الفيلم ظلت ترافق الطبيب جلال سيارة اشتهرت بأنها من أفخم سيارات فترة سبعينيات القرن الماضي، لتدل بذلك على نجاحاته وشهرته التي أثارت غيرة زوجته، فقد كانت هذه السيارة تحمل شعار الشركة الألمانية ذات التاريخ العريق أوبل OPEL وهي الطراز OPEL REKORD D.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز


كانت قد انتجت السيارة OPEL REKORD D التي رافقت الفنان محمود يس خلال أحداث فيلم "العذاب إمرأة"، شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل OPEL التي أسسها رائد الصناعات الألمانية آدم أوبل ADAM OPEL وذلك في العام 1863، ولكنها في بداية تأسيسها هذا تخصصت في صناعة المعدات المنزلية وماكينات الخياطة.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

وبحلول العام 1899 وبدء عصر صناعات السيارات، قامت الشركة الألمانية بتغيير مسار صناعاتها و أصبحت من اهم شركات صناعة السيارات في العالم، ظلت OPEL تنتج الكثير من الطرازات التي حققت نجاحات مبهرة ألى ان جاء العام 1929 واستحوذت الشركة الامريكية متعددة الجنسيات جنيرال موتورز GENERAL MOTORS، بالسيطرة على الشركة الأمريكية اوبل OPEL وأصبحت ضمن شركاتها المنتشرة في مختلف الدول.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

وكما هو الحال لكثير من شركات صناعة السيارات التي عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية، فقد توقفت أوبل OPEL  عن إنتاج السيارات لفترة من الزمن، ولكنها عاودت نشاطها مرة أخرى بإصدار طرازها الأشهر أوبل كابيتان، ونالذي ظلت تعمل على تطويره بشكل دائم وأعادت تسميته بالسيارة OPEL REKORD.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

ظهرت السيارة OPEL خلال أحداث فيلم "العذاب إمرأة" من الطراز OPEL REKORD D موديل عام 1975، والذي استمد قوته من عدة خيارات من المحركات جميعها تحتوي على أربعة أسطوانات، ولكن الأول منها بسعة 1698 سي سي، والثاني بسعة 1897 سي سي، والثالث 1998 سي سي،  وتتصل جميع محركاتها بخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من 4 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 3 سرعات.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان محمود يس بطولة فيلم "العذاب إمرأة" الفنان الراحل عمر الحريري، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن ياتي من بينهم "نيللي، صفية العمري، علي الشريف، عزيزة حلمي، جمال إسماعيل، علية عبد المنعم، ليلى جمال، أحمد حلاوة"، ومن تأليف وسيناريو وحوار علي الزرقاني، و إخراج أحمد يحيى، وتم عرض فيلم العذاب إمرأة لأول مرة بدور العرض السينمائية في 21 نوفمبر من العام 1977.

العذاب إمرأة..تحفة أوبل التى ظهرت مع محمود يس ونيللي بهذا الفيلم المميز
الأعمال الفنية المصرية العذاب إمرأة فيلم محمود يس نيللى اوبل OPEL

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

مفتي الجمهورية: 15 جنيها الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2022

العبقري المذهل.. ليفربول يتغزل في كلوب بعد الفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

ليفربول ضد واتفورد| محمد صلاح يغادر أرضية الملعب "حزينا" وماني بديلا

موضوعات متعلقة

سيارات لم نعاصرها.. سيارة المشاهير النادرة التى انطوت صفحتها | صور

قصة سيارة من القرن الماضي ظهرت في كليب زمان وأنا صغير

سيارة أمريكية أسطورية تشارك تامر حسني بطولة كليبه الجديد.. اعرف قصتها

حكاية سيارة مرسيدس ظهرت مع بهاء سلطان في كليب تعالي أدلعك

سيارات لم نعاصرها.. قصة «عربية» احتوت على أول ملطف للهواء | صور

سيارة أسطورية انتقمت لمحمد رمضان من حبيبته فى الكليب الشهير .. اعرف قصتها | صور

ماسورة غنا وضربت يا فوزي.. هذه السيارة ظهرت مع هنيدي في عندليب الدقي | صور

تروح و ترجع بالسلامة من تونس.. قصة سيارة خالد الصاوي الشهيرة|صور

ترشيحاتنا

سلامات عاش من شافك.. قصة سيارة ظهرت فى فوازير رمضان مع يحي الفخراني|صور

استقالة ويل سميث من أكاديمية الأوسكار واللجنة تقبل وتواصل إجراءاتها التأديبية

كيف تحمي نفسك من الحموضة في أول يوم رمضان

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي| التعليم تنفي تعديل تفاصيل أيامه المتبقية

مفتي الجمهورية: النبي محمد حاز الكمال في صفة النور.. فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز صن دوانز علي المريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

فيديو

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

السيناريو الأسوأ لكورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور متحور جديد أكثر ضراوة

المداح2 أسطورة الوادي.. سهر الصايغ في دور جن وشخصية حمادة هلال.. فيديوجراف

محمد رمضان.. موعد عرض وتفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل المشوار.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ