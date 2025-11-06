قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجوء لركلات الترجيح | انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الزمالك وبيراميدز
للمصريين بالخارج .. اعرف لجنتك للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2025
مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟
بيراميدز يكشف حجم إصابة محمود مرعي أمام الزمالك بنصف نهائي كأس السوبر
خبير روسي: موسكو وواشنطن ستخطران بعضهما البعض في حالة استئناف التجارب النووية
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
العلماء يحذرون من خطر ذوبان جليد القارة القطبية .. ماذا يحدث؟
محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ذا بيست
قاعدة أمريكية في دمشق.. مصدر بالخارجية السورية يكشف الحقيقة
أكلوا فول وطعمية .. سميرة أحمد ومحمود سعد يجلسان على قهوة بباب الخلق
السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لبحث احتمال التصعيد مع لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مشاركة بترولية ناجحة لمصر في مؤتمر أديبك 2025 للطاقة.. تفاصيل

وزير البترول
وزير البترول
ولاء عبد الكريم

حملت المشاركة المصرية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) طابعاً مميزاً يعكس الحضور الفاعل لقطاع البترول المصري في واحدة من أهم الفعاليات العالمية بمجال الطاقة، حيث شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية  ممثلاً لمصر وسط حضور رفيع المستوى من الوزراء وقادة كبرى شركات الطاقة العالمية.

وكان أديبك 2025  منصة مهمة لتقديم مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز والتعدين، وعرض الفرص الواعدة والإجراءات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز تدفق الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج كهدف رئيسي  ، إلى جانب الترويج للقدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية بقطاع البترول.

وشهدت الفعاليات عدداً من المشاركات والاتفاقيات الهامة ، أبرزها:

  • الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وفق نظام استثماري محفز يهدف لجذب استثمارات جديدة إلى هذه المناطق الواعدة.
  •  توقيع اتفاق لتنفيذ مسح سيزمي متطور بتكنولوجيا حديثة في شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كم²، بما يسهم في تقييم موارد الغاز غير المكتشفة وجذب الاستثمارات اللازمة لإنتاجها .
  • توقيع اتفاق لضخ استثمارات جديدة في حقل غاز هارماتان بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس الإماراتية، لدعم تسريع أعمال التنمية والإنتاج في الحقل الواقع بمنطقة البرج البحرية.
  •  توقيع اتفاق لتمديد وتطوير بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، المنصة الرقمية الرئيسية لوزارة البترول للترويج للفرص الاستثمارية في مجالات البحث والإنتاج، بهدف تعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات .
  •  إكسون موبيل العالمية تتوسع في البحث عن الغاز في مصر ، حيث تم توقيع اتفاق أولى للإستثمار في منطقة غرب حقل ظهر بالبحر المتوسط .
  • مباحثات بناءة مع نحو 20 شركة عالمية للطاقة والتكنولوجيا لتعزيز الشراكات وتعزيز فرص التوسع والاستثمار في قطاع البترول والغاز المصرى.
معرض أديبك 2025 اخبار مصر وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قطاع البترول والغاز مال واعمال الاستثمار في قطاع البترول والغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

إنستاباي

تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه

ترشيحاتنا

Talos XXT

بسعر لا يصدق.. نسخة فيراري 599 GTB الخارقة "بعدد محدود"

هاتف Realme GT 8 Pro

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هواتف Vivo S50

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

بالصور

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه
أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

فيديو

وداعا المؤلف احمد عبدالله

كان أجمل الناس.. نجوم الفن ينعون مؤلف الناظر والحارة

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زلزال واشنطن السياسي.. هل تغيّر الانتخابات وجه النظام العالمي؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد