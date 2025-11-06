مشاركة بترولية ناجحة لمصر في مؤتمر أديبك 2025 للطاقة.. تفاصيل

حملت المشاركة المصرية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025) طابعاً مميزاً يعكس الحضور الفاعل لقطاع البترول المصري في واحدة من أهم الفعاليات العالمية بمجال الطاقة، حيث شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ممثلاً لمصر وسط حضور رفيع المستوى من الوزراء وقادة كبرى شركات الطاقة العالمية.

وكان أديبك 2025 منصة مهمة لتقديم مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز والتعدين، وعرض الفرص الواعدة والإجراءات والحوافز التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز تدفق الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج كهدف رئيسي ، إلى جانب الترويج للقدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية بقطاع البترول.

وشهدت الفعاليات عدداً من المشاركات والاتفاقيات الهامة ، أبرزها: