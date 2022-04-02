ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز صن دوانز علي المريخ

اكتسح صن داونز، منافسه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، علي ملعب لوفتوس فيرسفيلد فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



جاءت أهداف صن داونز، فى الدقيقة 15، 66، 72 عن طريق جورج مالوليكا ، أميتيست رالاني، كيرميت إيراسموس.



وتضم المجموعة الأولي صن داونز، الأهلي المصري، المريخ السوداني، الهلال السوداني.



وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتى :



1- صن داونز 16 نقطة

2- الأهلي المصري 7 نقاط

3- الهلال السوداني 4 نقاط

4- المريخ السوداني 4 نقاط.