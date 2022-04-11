فى ذكرى العاشر من رمضان.. محاربون بدرجة نجوم وحكايات مخلوطة بالدم

يحل اليوم ذكرى العاشر من رمضان وانتصارات أكتوبر المجيد والتى شهدت قوة وعزيمة الجيش المصرى والجندى وكان هذا الانتصار بمثابة رد اعتبار لنا وأعدنا به الأرض التى سلبها العدو، وكان فى هذه الحرب جميع فئات المجتمع ومنهم الفنانون، ونرصد فى التقرير التالى أبرر النجوم الذين شاركوا فى حرب العاشر من رمضان.

أحمد بدير

كان الفنان أحمد بدير واحدا من الفنانين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، ومن المواقف التى حكاها قصة أحد المجندين الذى أبلغه بوصيته قبل استشهاده بإبلاغ أهله ألا يأخذوا عزاءه إلا بعد تحرير مصر، وبالفعل قام بدير بنقل الوصية إلى أهل الشهيد.

أحمد فؤاد سليم

وفور حصوله على بكالوريوس التجارة التحق أحمد فؤاد سليم بالجيش المصرى وكان من الأبطال الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، ومن جنود قوات الدفاع الجوى فى هذا الوقت، من قوات الفرقة الثامنة على جبهة القتال، وكان برتبة شاويش آنذاك، وتحدث كثيرًا عن بطولات الدفاع الجوى فى ردع الطيران الإسرائيلى.

محمود الجندى

بينما كان الفنان الراحل محمود الجندى من أبناء محافظة البحيرة، قدم عديدا من الأعمال الفنية، وشارك فى حرب أكتوبر، بعد أن التحق بالجيش بعد تخرجه فى المعهد العالى للسينما عام 1967، ومن أكثر ما أثر فى حياته تركه لمطار فايد بعد حادث الثغرة.

لطفى لبيب

أما الفنن لطفى لبيب التحق بالتجنيد بالقوات المسلحة عام 1970 بالجيش الثالث الميدانى بإدارة الشئون المعنوية، وكانت مهمته تجميع الجنود الشاردين بعد النكسة، وكانت كتيبته "26"من أولى الكتائب التى عبرت قناة السويس يوم السادس من أكتوبر، وقام بتأليف كتاب يحمل عنوان "الكتيبة 26" يحكى فيه عن حكايات الجنود أثناء الحرب.