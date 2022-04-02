الافتاء توضح كيفية حساب زكاة الفطر بطريقة مبسطة

بينت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب قيمة زكاة الفطر، وذلك بعد أن أعلنت عن مقدارها هذا العام بـ 15 جنيها.

قيمة زكاة الفطر

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ازاى بطريقة سهله وبسيطة وميسرة ولغة تحسب زكاة الفطر"، مضيفة:" حسبناها على القمح اللى بيتعمل منه العيش اللى كل الناس فى مصر بتاكله، طيب سعر أردب القمح كام ٩٠٠ جنيه، والأردب فيه ١٥٠ كيلو، يبقى سعر الكيلو كام ٦ جنيه، طيب، والزكاة أد إيه صاع من قمح، طيب الصاع يساوي كام كيلو طلع يساوي ٢.٠٤ كيلو، يبقى نضرب ٢.٠٤ كيلو * ٦ يطلع الناتج ١٢.٢٤ جنيه.

وشددت دار الإفتاء قالت:" إنه ١٥ جنيه

يعني كمان مزودين عن السعر بشويه بحيث اختلاف الأسعار في الأردب

و ١٥ جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من ١٥ جنيه لو معاك ودخلك يسمح لك

بس اللى مش هيقدر فأقل حاجه يطلعها عن الفرد ١٥ جنيه، وتخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان".



8 معلومات عن زكاة الفطر

1. زكاة الفطر: يجوز إخراجها نقودًا، وقيمة الحد الأدنى ١٥ جنيهًا عن الفرد ومن زاد فهو خير له.

2. الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر.

3. لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

4. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

5. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

6. لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

7. زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة.

8. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.