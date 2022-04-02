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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من 25مارس لـ1 أبريل.. تقرير يرصد أنشطة الوزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع.. فيديو

صدى البلد

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي  الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة  من  25 مارس إلى 1 إبريل.

نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٢٦ مارس

• أبناء مصر من دور الرعاية ومن ذوي الإعاقة يؤازرون المنتخب الوطني من مدرجات استاد القاهرة أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

• وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا يفيد بأن أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يستفيدون من خدمات ٢٩ وحدة من وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

• 12 ألف شاب وفتاة متطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وتخصيص 2000 لاب توب لذوي الإعاقة البصرية في الجامعات.

• بالشراكة مع مؤسسة حلم وبتمويل من دروسوس، وزيرة التضامن تشهد حفل تخرج ٥٠٠ من ذوي الاحتياجات الاعاقة في برنامج Seed بعد تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

الأحد ٢٧مارس

• وزيرة التضامن تشارك في قمة "مصر للأفضل" لتكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة في 2021.

• القباج تشارك اللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط في الاحتفال بيوم أبناء مصر مع 1200 من فاقدي الرعاية الأسرية ومن ذوي الإعاقة بمشاركة السادة محافظين أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

• وتشارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022 بالمحافظة.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستمر في رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2022.

الاثنين ٢٨ مارس

• وزيرة التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق لإنشاء مركز أكبر متكامل  على مستوى الجامعات للتعافي من الإدمان ولتقديم كافة خدمات المشورة.

• التضامن يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين اوضاع المرأة والطفل لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي وخدمات الاسرة والطفولة من خلال البرنامج القومي "حياة كريمة".

• وتشارك في اجتماع برئاسة السيد رئيس الوزراء عن مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

• القباج تستعرض علاقة النساء بالبيئة المستدامة خلال مشاركتها في ندوة للجنة سيدات الأعمال في غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة تحت عنوان "نحو بناء مجتمعات شاملة ومستدامة للنساء".

الثلاثاء ٢٩ مارس

• وزيرة التضامن تشارك في افتتاح مجمع الفلك لرعاية وتأهيل أصحاب متلازمة داون بمحافظة الغربية بحضور قداسة البابا تاوضروس الثاني ومفتي الجمهورية ووزيرة الهجرة ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

• بتوجيه من وزيرة التضامن الاجتماعي، مديريات التضامن الاجتماعي تشن حملة مكثفة لمراجعة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي لرصد المخالفين والاستعداد لنقل المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة نهائياً.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات بالواحات البحرية.

الأربعاء ٣٠ مارس

• السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية تزور غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري بالمركز العام بصحبة وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر.

• التضامن الاجتماعي يناقش قانون حقوق المسنين في مجلس الوزراء بعد ادراج بعض التعليقات الواردة من الجهات الحكومية والأهلية المختلفة استعدادا لإقراره من النواب والشيوخ.

• وزيرة التضامن تزور تنسيقية شباب الأحزاب بمقرهم لاستعراض أبرز إنجازات الوزارة ولتقصي التوسع في فرص التعاون مع التنسيقية ومشاركة القوانين والبرامج.

• نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، القباج ترأس اجتماع المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين بمقر المجلس لمشاركة الإنجازات ومناقشة اللائحة الطبية واعتماد الموازنة.

• مشروع "مودة" يعقد ندوة حول أسس اختيار شريك الحياة وجاهزية الزواج ببيت السناري بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وينظم دورة تدريبية لأبناء وبنات محافظة الفيوم.

الخميس ٣١ مارس

• وزيرة التضامن بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وأقطاب رجال الدين الإسلامي والمسيحي يلتقون في مؤتمر مشترك بهدف توحيد الرسائل الدينية والمجتمعية ووضع خطة لبرنامج “وعي" من أجل الحياة الكريمة.


• التضامن تختتم النسخة الأولى من دوري "أبناء مصر" من دور الرعاية لكرة القدم، بمشاركة أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة.

• رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت يستقبل وزيرة التضامن بمسرح القبة بجامعة القاهرة ليشاهدا حفل "كورال أطفال مصر" بقيادة المايسترو سليم وبمشاركة الفنان محمد الحلو والفنانة جنات في إطار احتفالات الشهر بأبناء مصر.


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350431637122851&id=100064680523614&sfnsn=scwspwa

التواصل الاجتماعي المنطقة الجنوبية تعاطي المخدرات اللواء عصام سعد جامعة الزقازيق

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