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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إشادة كبيرة بالملتقى التوظيفي بكلية علوم بنات جامعة الأزهر

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

أشاد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، بفاعليات المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة. 

 

ملتقى التوظيف 


وأعلن مدير مركز بحوث البترول خلال مشاركته في فعاليات الملتقى التوظيفي الذي يقام على هامش المؤتمر الدولي للكلية، عن سعادته دائما بالتعاون مع جامعة الأزهر باعتبارها قلعة علمية كبيرة، مشيرا إلى أن هناك تعاونًا وثيقا بين جامعة الأزهر ومعهد بحوث البترول منذ العام الماضي من خلال بروتوكول تعاون تم بحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة. 


وأعلنت الدكتورة نشوى مصطفى منسق الملتقى التوظيفي، أن الملتقى التوظيفي شهد إقبالا كبيرا من الشركات بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة ومد جسور التواصل بين الجامعة والصناعة، وزيادة فرص الإسهام فى فرص التوظيف والتدريب للطلاب والخريجين بكافة المجالات.


وأوضحت مصطفى أن الملتقى يضع نصب عينيه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال تهيئة خريجات الكلية  لسوق العمل ومحاولة توفير فرص تشغيل مناسبة لهم من خلال التنسيق مع الشركات المتخصصة.


وشارك في ملتقي التوظيف بابتكارات فنية وصناعية قدمتها طالبات الكلية، هذا وهدف الملتقى إلى تذليل الصعاب أمام الشباب وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وفتح آفاق جديدة ومد جسور التواصل بين الجامعة وموسسات الصناعة، وزيادة فرص الإسهام فى فرص التوظيف والتدريب للطلاب والخريجين بكافة المجالات. كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري والمشاركة الفعالة في تقليل نسب البطالة وفقًا لجهود الدولة المصرية.


جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، عقد برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غازي عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة سامية الحسيني ابو فرحة وكيلة الكلية ونائب رئيس المؤتمر، إضافة إلى مشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس، والشركات ذات الصلة، وقد أقيمت على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل التدريبية، إضافة إلى  الملتقى التوظيفي.

جامعة الأزهر مركز بحوث البترول الملتقي التوظيفي شيخ الأزهر الشريف الازهر الشريف

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