تطور خطير.. روسيا تهدد باستهداف شحنات أسلحة بريطانية إلى أوكرانيا

هددت روسيا باستهداف أسلحة بريطانية أثناء شحنها إلى أوكرانيا بعد أن أظهر مقطع فيديو صاروخا بريطاني الصنع من طراز "ستارستريك" يسقط طائرة هليكوبتر روسية في أول استخدام للسلاح في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، أن قذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ المضادة للسفن التي أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنها ستشحن إلى أوكرانيا يمكن أن تستهدفها القوات الروسية عند دخولها البلاد من الغرب.

وبدأت شحنات صواريخ ستارستريك في الوصول إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي، ويظهر مقطع فيديو جديد من منطقة لوجانسك أحد الصواريخ وهو يضرب مروحية هجومية روسية ويسقطها.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأسبوع الماضي إنه سيتم إرسال، المزيد من "المساعدات الفتاكة" إلى أوكرانيا، بما في ذلك المدفعية بعيدة المدى.

ورد السفير الروسي أندريه كيلين بالقول "إنهم يفاقمون الوضع ويجعلونه أكثر دموية. على ما يبدو هذه أسلحة جديدة عالية الدقة. بطبيعة الحال ستعتبرها قواتنا المسلحة هدفًا مشروعًا إذا مرت هذه الإمدادات عبر الحدود الأوكرانية".

وأضاف كيلين أن رؤية المملكة المتحدة لما يجري حاليا في أوكرانيا تتطابق مع "الرؤية من المخبأ المحصن لـ(الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي" ولا تتوافق مع ما يجري على الأرض فعلا.

وتابع: "بناء على هذه التصورات تأتي قرارات وبيانات تتناقض مع الواقع، مفادها أنه يجب تصدير المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بغية إحداث تحول جذري، ولا داعي للتفاوض حاليا".

وشدد كيلين على أن السلطات البريطانية في هذه المسألة تشبه "النعامة عندما تضع رأسها في الرمال"، مضيفا: "هذه القرارات الخاطئة خطيرة للغاية لأنها تستهدف مواصلة النزاع ورفض العمل لمصلحة التسوية، وذلك يدل على رغبتهم في إلحاق أكبر ضرر ممكن ببلدنا".

وقال السفير إن "كييف سلمت زمام المبادرة في مفاوضاتها مع موسكو إلى شركائها الغربيين"، محملا الغرب، وبالدرجة الأولى الدول الأنجلوساكسونية، المسؤولية عن الضغط على المفاوضين الأوكرانيين وتحريضهم على طرح مطالب "غير مقبولة وغير مبررة ومنفصلة عما يجري على الأرض".

وتابع: "تستهدف القرارات والأفكار التي تطرحها القيادة البريطانية خصوصا زيادة التوترات ومواصلة التصعيد".