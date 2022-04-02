مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 1.. شريف سلامة يطلب من نيللي كريم ارتداء الحجاب

بدأت أحداث الحلقة الاولى من مسلسل “فاتن أمل حربي” بسلوك عدواني من الفنان شريف سلامة الدي يجسد شخصية “سيف” وهو زوج نيللي كريم “فاتن”.

طلب شريف سلامة من نيللي كريم ارتداء الحجاب وعدم الاحتكاك بالرجال، بينما قالت له انه يحتاج الى زيارة طبيب نفسي لمساعدته في تخطي مشاكلة النفسية فقام بقذفها بشاكوش لكنها استطاعت ان تتفاديه.

يعرض مسلسل “فاتن أمل حربي” على قناة "CBC"، و”CBC drama” و دبي - منصة watch it - منصة شاهد وذلك خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى، المسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.