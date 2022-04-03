الاختيار 3الحلقة 2..السيسي يعرض الاستقالة من منصب وزير الدفاع والمشير طنطاوي ينصحه بالاستمرار

أذيعت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، على قناة ON، ومنصة WATCH IT، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين.

وبدأت الحلقة الثانية بلقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حلف اليمين وزيرا للدفاع، بالمشير محمد حسين طنطاوي، ودارت بينهما مناقشة حول رغبة السيسي في الاستقالة في حال غضبه من القرار، لكن المشير نصحه بالاستمرار وتولي مهام منصبه.

كما شهدت الحلقة الثانية من الاختيار 3 ظهور الفنان جمال سليمان بشخصية اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية، وحديث بينه وبين الرئيس السيسي حول الجيش المصري وكيفية رفع معنويات الجنود.

للعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة وهامة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان المقبل، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لحمة من أحداث العمل المنتظر، الذي تدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات الهامة، أبرزهم البابا تواضروس وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو.