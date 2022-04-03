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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|"التجارة": 3 آلاف زيارة خلال 4 أيام لمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية

وزارة التجارة
وزارة التجارة

 نفذت وزارة التجارة أكثر من 3100 زيارة خلال الفترة 28-31 ، على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بجميع مناطق المملكة للمتابعة وفرة السلع والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت بأنظمة وزارة التجارة.


وأكدت  الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية “ واس”، متابعتها المستمرة لضمان وفرة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ الببع خصوصاً السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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ونفذت الوزارة ضمن خطة عملها الموسمية للشهر الكريم هذا العام 1443هـ جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بكافة مناطق المملكة بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
 

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