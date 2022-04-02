مسلسل المشوار الحلقة 1..مكالمة تسبب قلق لمحمد رمضان ودينا الشربيني تداعبه بالمسقعة

بدات الحلقة الأولي من مسلسل المشوار للنجم محمد رمضان ؛ ب “فلاش باك” حيث جاء أحد المسؤولين “ماهر ”إلى محمد رمضان ليبلغه أن الإدارة تدعوه للحضور فغير وجهه ثم اتصل بزوجته – دينا الشربيني – لكنها لم ترد فركب سيارة وقال للسائق منصور – محمد جمعة إنه مشغول جدا بزوجته.

ثم نزل من السيارة يرشد زوجته التي وجدها ملقاة على سرير العيادة ليخبرها الطبيب بأنها أغمي عليها في العمل ، ليسألها عن حالتها بعدما أغمضت عينيها، ويظهر أنها كانت مجرد محاكاة ساخرة قام بها لأصحاب العمل.

لتخبر المريضة زوجة محمد رمضان بأنها قد تكون حاملاً ، ويبقى الاثنان في الدور، ويواصلان لعبتهما ، حيث أراد ماهر لمساعدتها على المشي ، ثم يخبره الأخير أن السبب وراء هذا العمل هو أن ابنهما رحيم يريد أن يأكل مسقعة.

ويجمع الثنائي بين مشهد رومانسي مليء بالغيرة والخوف في رد من ماهر قائلاً: “ستكسر قلبي .. أنا على علم بالرجال الذين يشلوني ​​عند التوقيع”.

وتظهر الوقائع أن ماهر وزوجته وارد ينتظران خبرًا يريح قلوبهما ويغير حياتهما وهو اعتقال أحدهما.

ينتقل المشهد إلى الساحة حيث يلعب ابنهما رحيم ، ليصطحبه ويذهب إلى منزل خالتهما وصيفة ، التي يسميها ماكر بالعروس الإسكندرانية ، ويبقون معها هناك.

يدخل ماهر زوجته ويجيب في المطبخ ويغازلها ولا يستطيع مقابلتها بسبب خالته وصيفة التي تبدأ بالصراخ عليه فيغضب ويغادر.

صلاح ، ابن عم ماهر ، جاء متهماً إياه بترك العمل مبكراً للمرة الثالثة ، وكذب عليه الأخير ، مشيراً إلى أن ما دفعه لذلك هو حمل زوجته.

انتهاء احداث الحلقة :

وتنتهي احداث لحلقة الأولى مع تلقي ماهر اتصالا طال انتظاره من سعيد – محمود الليثي – الذي أمره بمشاهدة منزل رجل يدعى وجيه .