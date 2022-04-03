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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

16 عاما على رحيله.. محطات في حياة الأديب محمد الماغوط

صدى البلد

تمر اليوم الذكرى ال 16 على وفاة الشاعر والأديب السوري محمد الماغوط، الذي ولد فى 12 ديسمبر عام 1934، وهو من أبرز شعراء قصيدة النثر أو القصيدة الحرة في الوطن العربي.


 ولد في سلمية بمحافظة حماة اقتصر التعليم الذى ناله الماغوط فى طفولته على الدروس التى كان يتلقاها مع أبناء الفلاحين الآخرين فى"الكُتّاب"، والتى شملت القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم،  ثم انتقل إلى الدراسة فى المدرسة الزراعية الموجودة فى المدينة.

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 الف العديد من المسرحيات التى ادت لتطوير المسرح السياسي في الوطن العربي بسبب احترافه للادب السياسي الساخر كما كتب الروايةوالشعر وامتاز فى القصيدة النثرية التى يعتبر واحدًا من روادها، وله دواوين عديدة.


 نشر العديد من المقالات الساخرة فى مجلة البناء وأصدر مسرحية "المهرج" عام 1960 وصدر أول ديوان شعرى للماغوط عام 1959 عن دارمجلة شعر، وكان عنوانه "حزن فى ضوء القمر"، وفى العام التالى أصدر ديوانه الثانى "غرفة بملايين الجدران".

تعرض للسجن في العديد من المرات بسبب انتمائه الى الحزب السوري القومي الاجتماعي وكتب عدة سيناريوهات لأفلام سينمائية مهمة مثلالتقرير، والحدود والمسافر، بالإضافة إلى بعض المسلسلات التلفزيونية أشهرها حكايا الليل.


 

المشروعات القومية ديوان شعري المسرح السياسي مسرحيات محمد الماغوط القصيدة الوطن العربي

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