رشا مجدي: وزارة الأوقاف افتتحت 919 مسجدا جديدا من يوليو حتى الآن

قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن وزارة الأوقاف أعلنت انه بحلول يوم الجمعة القادمة سيتم افتتاح 53 مسجد فى المحافظات، بالإضافة لإجمالى 49 مسجدا ما بين تجديد و إحلال و4 مساجد أخرى للصيانة والترميم .

وأوضحت رشا مجدى خلال حلقتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي" ، أن إجمالى ما تم افتتاحه من المساجد من يوليو 2021 وحتى الآن 919 مسجد منها 781 مساجد جديدة و صيانة و تجديد 138 مسجد آخر .



وأكدت رشا مجدى ، أن افتتاح المساجد الجديدة فى شهر رمضان يبعث بدوره البهجة و الفرحة فى نفوس المواطنين .