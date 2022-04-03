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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا مجدي: وزارة الأوقاف افتتحت 919 مسجدا جديدا من يوليو حتى الآن

رشا مجدى
رشا مجدى

قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن وزارة الأوقاف أعلنت انه بحلول يوم الجمعة القادمة سيتم افتتاح 53 مسجد فى المحافظات، بالإضافة لإجمالى 49 مسجدا ما بين  تجديد و إحلال و4 مساجد أخرى للصيانة والترميم .

وأوضحت رشا مجدى خلال حلقتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الصحفي " أحمد حمدي" ،  أن إجمالى ما تم افتتاحه من المساجد  من يوليو 2021 وحتى الآن 919 مسجد منها 781 مساجد جديدة و صيانة و تجديد  138 مسجد آخر .


وأكدت رشا مجدى  ، أن افتتاح المساجد الجديدة فى شهر رمضان يبعث بدوره البهجة و الفرحة فى نفوس المواطنين  .

رشا مجدي وزارة الأوقاف المساجد الجديدة افتتاح المساجد شهر رمضان وزارة

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