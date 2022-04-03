دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستدرج الهلال السوداني لخطف بطاقة التأهل

يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، التعادل في مباراة الليلة، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، ثم الفوز على المريخ 3-2، بينما خسر من صن داونز ذهابا وإيابا بهدف نظيف في كل مباراة، وفاز على المريخ السوداني 3 -1 في الجولة الخامسة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السوليه ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

على الجانب الآخر، ليس أمام الهلال السوداني فرصة سوى الفوز على الأهلي، للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز : 16 نقطة

2- الأهلي 7 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط