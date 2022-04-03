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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء المسابقات الرمضانية لجامعة الوادي الجديد على موجات الإذاعة الإقليمية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه في إطار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات بمحافظة الوادي الجديد، لتنشيط دور الجامعة في تنمية المجتمع، إن إذاعة الوادي الجديد بالتعاون والتنسيق مع إدارة الجامعة، بدأت أمس في أولى المسابقات الإذاعية والتي ستستمر  خلال شهر رمضان 1443 هجريًا بعنوان "الجامعة والمجتمع وومضات رمضانية".

من جانبه، أشار الإذاعي جابر خليفة  مدير عام إذاعة الوادي الجديد، إلى أن المسابقتين تقدمان للعام الثالث على التوالى وتتضمن حوارات مع أساتذة الجامعة في كليات "الزراعة والطب البيطري والعلوم والآداب" لتقديم أحدث المعلومات العلمية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والتجارب العلمية التي تفيد مجتمع الوادي الجديد لنشر الوعي العلمي والنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة، بالإضافة إلى تصويب الأخطاء اللغوية الشائعة.

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وأوضح محمد حسين المستشار الإعلامي لجامعة الوادي الجديد، أنه سيتم تكريم 30 فائزًا في كل مسابقة بجوائز مالية قيمة رصدتها الجامعة للفائزين في المسابقتين من خلال لجنة تشكلها جامعة الوادي الجديد مع الإذاعة لاختيار الفائزين عقب انتهاء الشهر الكريم؛ وذلك خلال احتفالية تنظمها الجامعة بالتنسيق مع إذاعة الوادي الجديد يحضرها رئيس الجامعة و نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات  ومدير عام الإذاعة لتسليم جوائز الفائزين في المسابقتين بمعرفة ادارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

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