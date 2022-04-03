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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم مهرجانا للاحتفال بـ يومي الشهيد واليتيم

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

نظمت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة مهرجان "يوم الشهيد" بحديقة الدراجات بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوى الهمم "قادرون باختلاف"؛ وعدد من الأطفال الأيتام، وعدد من أسر الشهداء، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال ذوى الهمم والأيتام.

وألقى مدير إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور , وهنأهم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، كما قدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم لإدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

وتضمنت الإحتفالية تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية ، كذلك تنفيذ فقرة فنية بواسطة عدد من أبناء الشهداء والأطفال ذوى الهمم والأيتام كما شاركت عناصر الفروسية بتقديم فقرة لركوب الخيل.

كما تم تكريم عدد من المشاركين وعدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

وعبر الحضور والأطفال عن سعادتهم بتلك الإحتفالية التى ساهمت فى تقديم الدعم المعنوى،  كما قدموا الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الإحتفالية ، فضلاً عن مشاركتها لهم كافة  المناسبات والفاعليات.

يأتي ذلك إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وتزامناً مع ذكرى مناسبة يوم اليتيم وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء المجتمع المصرى مختلف المناسبات.

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القوات المسلحة يوم اليتيم يوم الشهيد القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نوادى وفنادق القوات المسلحة قادرون باختلاف الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر

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