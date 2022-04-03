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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة.. زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تقتربان من الاتفاق على الوضع الحيادي غير النووي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

يعتقد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أن ممثلي كييف وموسكو على وشك الاتفاق على اتفاقيات قد تشمل وضع الدولة الحيادي وغير النووي.

وحسب شبكة “سي بي إس" الأمريكية، قال زيلينسكي، “نعتقد أن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاقات”، مشيرا إلى أن الموافقة على الاتفاقات المحتملة "ستتم على مستوى قادة الدول".

وفي حديثه عن المحتوى المزعوم للاتفاقيات، قال زيلينسكي، إن "أوكرانيا ستقبل وضعًا محايدًا وغير نووي. ولكن في الوقت نفسه، ستنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

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وأضاف: “الجزء المهم من هذه الاتفاقيات هو الضمانات الأمنية. يجب أن تعني الضمانات الأمنية وجود دائرة من الدول التي ستدعم بلادنا. وفي حالة اعتداء روسيا على أوكرانيا، فإن قادة هذه الدول سيساعدون أوكرانيا بشتى الطرق”.

وقال زيلينسكي، "بعد استيفاء شروط معينة في المجال الأمني، يجب أن يكون هناك اتفاق بشأنها بين هذه الدول الضامنة".

وقال رئيس الوفد الروسي في المحادثات، فلاديمير ميدينسكي،  اليوم الأحد، إن مشروع المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا ليس جاهزًا بعد "لتقديمه إلى اجتماع قمة"، بينما أصبحت أوكرانيا أكثر واقعية بشأن موقفها المحايد وغير النووي.

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