بعد انسحاب روسيا.. العثور على 410 جثث لمدنيين قرب كييف

قالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الأحد، إن المدعين العامين الأوكرانيين الذين يحققون في جرائم حرب محتملة من قبل روسيا عثروا على 410 جثث في بلدات بالقرب من كييف وتم فحص 140 منها.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت مدنيين في بوتشا الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شعب أوكرانيا لا يريد أن يخضع لروسيا ويتم تدميره وإبادته نتيجة لذلك.

الغزو الروسي تعذيب للأمة

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، وصف زيلينسكي الغزو الروسي بأنه ينطوي على تعذيب للأمة بأسرها.

وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت تصرفات روسيا تشكل إبادة جماعية، قال: “في الواقع، هذه إبادة جماعية. القضاء على الأمة بأكملها والشعب. نحن مواطنون في أوكرانيا. لدينا أكثر من 100 جنسية”.

وأضاف: “هذا يتعلق بتدمير وإبادة كل هذه الجنسيات. نحن مواطنون في أوكرانيا ولا نريد أن نخضع لسياسة الاتحاد الروسي”.