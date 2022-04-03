برنامج رد الجميل يزور نجوم الأهلي والأندية في رمضان

تعرض قناة الأهلي في شهر رمضان الكريم حلقات برنامج رد الجميل للموسم الثاني على التوالي، حيث يزور أسامة حسني مقدم البرنامج عددا من نجوم الأهلي والأندية الأخرى لاستعادة الكثير من الذكريات الجميلة وتكريمهم بدرع البرنامج على المسيرة الطويلة والمشوار المشرف.

كرم البرنامج والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب في الحلقة الاولى و نجم الزمالك الشهير علي خليل أحد اساطير القلعة البيضاء في الحلقة الثانية.

ويستضيف البرنامج نخبة من النجوم على رأسهم الدكتور حسن مصطفى رمز كرة اليد المصرية ورئيس الإتحاد الدولي، وعزت أبو الروس نجم الاهلي السابق وأحد أشهر النجوم الذين تولوا منصب مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وعصام عبد المنعم حارس الأهلي السابق ومختار مختار نجم وسط الاهلي السابق، وفتحي نصير شيخ المدربين.

كما يستضيف البرنامج هشام يكن مدافع الزمالك ومنتخب مصر وأحد نجوم الفراعنة في مونديال إيطاليا 90.

وتجولت كاميرا البرنامج في العديد من المحافظات حيث زار أسامة حسني بعض نجوم الاسكندرية مثل شحته الاسكندراني نجم الاتحاد الشهير ومصطفى شتا أحد رموز الجيل الذهبي للأولمبي في ستينات القرن الماضي، وأحمد الكأس نجم الأولمبي والزمالك السابق وهداف منتخب مصر الكبير ، والبطل الاولمبي محمد رشوان صاحب أشهر ميدالية أولمبية.

كما يكرم البرنامج ريعو نجم الأهلي والإسماعيلي السابق وأحد نجوم الدراويش في بطولة إفريقيا عام 70، وحمدي نوح نجم المقاولون والإسماعيلي السابق وأحد رموز الجيل الذهبي لذئاب الجبل، وحنفي هليل نجم غزل المحلة بطل الدوري عام 73 وعبد الستار علي حارس غزل المحلة والحكم الدولي السابق.

ومن المنصورة يستضيف البرنامج الحارس الشهير سطوحي والمدافع الكبير بدير نجما العصر الذهبي للمنصورة.

ويستعيد البرنامج الذكريات مع هشام عبد الرسول نجم المنيا ومنتخب مصر السابق وأحد ابطال الصعود لمونديال 90، ومحمد أبو العز نجم الترسانة في الستينات.

البرنامج يذاع على شاشة قناة الأهلي قبل الافطار يومياً في تمام الخامسة مساءاً.