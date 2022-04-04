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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3 .. صور

انطلاقة جديدة من بي
انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3

يقدم الصانع البافاري بي إم دبليو نخبة عالية الأداء من السيارات القوية داخل الاسواق العالمية، بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والكروس اوفر، والهاتشباك، والسيدان القياسية والرياضية.

انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3

وتعد النسخة بي إم دبليو I3 من الفئة الثالثة، واحدة من ابرز السيارات التي يقدمها الصانع البافاري داخل السوق الصيني، ووفقًا لموقع موتور وان المتخصص في مجال السيارات، فإن تلك النسخة هي الأولى من نوعها التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تطرح بالأسواق من موديلات الفئة الثالثة.

انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3

وتأخد النسخة لقب تسويقي وهو i3 eDrive35L مع هيكل خارجي من فئة السيدان، حيث تظهر السيارة بجنوط رياضية اشبة بتصميم الدرع الحربي، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وبعض اللمسات البارزة والغائرة والتي تعزز من اداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وعدد 4 ابواب وعتبات جانبية مميزة.

انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3

وتتسارع السيارة i3 eDrive35L من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 62 ميلًا/الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية فقط، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 281 حصانا، وعزم دوران يبلغ 295 لفة/قدم مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3

وتتمتع السيارة i3 eDrive35L بامكانية الشحن السريع، حيث تتراوح مدة الشحن من 10 و 80% خلال فترة زمنية تستغرق 35 دقيقة، مع بطاريات بسعة 66.1 كيلوات في الساعة، بالاضافة إلى امكانية السير لنطاق 327 ميلًا للشحنة الواحدة.

انطلاقة جديدة من بي إم دبليو بالنسخة الكهربائية I3
بي إم دبليو الصانع البافاري SUV سيدان الصانع البافاري بي إم دبليو i3 eDrive35L

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