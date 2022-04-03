تربية حلوان تخفض وقت المحاضرة والتطبيقات العملية في رمضان

كشفت عدد من كليات جامعة حلوان عن مواعيد المحاضرات و خطة سير الدراسة خلال الشهر الكريم، حيث قد بدأ شهر رمضان يوم أمس السبت الموافق 2 ابريل واستعادة الجامعة بإجراء تعديلات على مواعيد المحاضرات في الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2021/2022 كي تتوافق مع مواعيد الصيام والإفطار.

وأعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن تعديل مواعيد الجداول الدراسية وتقليل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم.

وقال مسئول شئون الطلاب بالكلية إنه نظرا لحلول شهر رمضان الكريم تم تعديل الجداول الدراسية، وأكد أنه تم تبليغ الطلاب بالمواعيد المعدلة بعد تخفيض وقت المحاضرة والتطبيقات العملية بنسبة 50% من الوقت الأصلي.

وأضاف أن الكلية قررت أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا، على أن ينتهي الساعة 2 ظهرا حتى يكون لدى الطلاب متسع من الوقت للذهاب إلى منازلهم والإفطار مع ذويهم.

وأشار إلى أن الكلية قامت بتقليل زمن المحاضرات، فالمحاضرات التى كانت مدتها ساعتين تقرر تخفيضها إلى ساعة واحدة، أما المحاضرات التى كانت مدتها 3 ساعات أصبحت مدتها ساعة ونصف الساعة فقط.

وأكدت الطالبة ولاء جودة، بكلية التربية جامعة حلوان، أن قرار انتهاء المحاضرات فى الساعة الثانية قرار موافق الغاية، مشيرة إلى أن انتهاء المحاضرات فى مواعيدها قبل رمضان فى الساعة الخامسة والساعة السادسة كان سوف يجعل الإفطار فى المنزل أمرا مستحيلا، وقالت مازحة: “كنا هنقضى رمضان كله على موائد الإفطار فى الشارع”.

وأشار مسئول شئون الطلاب بالكلية، أن الكلية راعاة فى جداول الدراسة والمحاضرات وتوقيتاتها، وفقا لظروف شهر رمضان، والعمل على أن ينتهي اليوم الدراسي قبل موعد أذان المغرب بمدة لا تقل عن ساعتين خلال شهر الصوم.

ونوهت الكلية على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

