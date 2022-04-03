وزير خارجية عمان يشكر إيران على دورها في إعلان الهدنة باليمن

ناقش وزير الخارجية العماني، بدر حسن البوسعيدي، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي وقف إطلاق النار في اليمن، والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أبدى البوسعيدي خلال الاتصال ترحيبه بالهدنة في اليمن، معربا عن شكره لإيران في هذا الصدد.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد إن "وزير الخارجية العماني ناقش مع وير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفيا العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في اليمن ومفاوضات فيينا".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "من المهم حاليا رفع الحصار الإنساني بشكل كامل عن اليمن مع استمرار وقف إطلاق النار".

من جهته أعرب وزير الخارجية العماني "عن ترحيبه بوقف إطلاق النار في اليمن ويشكر إيران على دورها وجهودها في هذا الصدد".