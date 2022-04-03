روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة تقويض محادثات السلام

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أوكرانيا، بمحاولة تقويض مفاوضات السلام، عبر الاستفزازات التي تمارسها في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق “تليجرام” إن الهدف من الجرائم التي ينفذها المتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا الأوكرانية هو عرقلة محادثات السلام.

وأضافت "طلبت روسيا عقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاستفزاز الذي يمارسه العسكريون والمتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا".

وتابعت قائلة "المغزى من جريمة نظام كييف هو تقويض مفاوضات السلام وتصعيد العنف".

وكانت روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا بأوكرانيا.

وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل".

وأضاف بوليانسكي أن موسكو تعتزم فضح "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".