الطقم الصيني يبدأ من 3 آلاف جنيه.. أسعار جهاز العرائس بالأسواق.. فيديو

تقبل العرائس على الأسواق والمتاجر المشهورة من أجل شراء جهاز العرائس من أطقم صيني وأطباق وكاسات وغيرها، من أجل تجهيزات الزفاف.

ورصدت عدسة "صدى البلد" أسعار جهاز العرائس في متاجر سوق العتبة، والذي يقبل عليه العديد من العرائس من مختلف الأماكن، بسبب شهرة المكان وجودته في بيع منتجات جهاز العرائس.

قال محمد مصطفى، صاحب متجر لجهاز العرائس، انه يوجد زيادة في أسعار جهاز العرائس بنسبة ١٠٪؜، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج.

وتابع مصطفى أن طقم أطباق الصيني يعد من أهم منتجات جهاز العرائس، التي تهتم بشرائها العروس ومعرفة أنواعها، ويبدأ الطقم الصيني المكون من ١٣٠ قطعة من ٣ آلاف جنيه، وحتي ٧ آلاف جنيه للأطقم المستوردة.

وأضاف أن سعر أطقم الكاسات يبدأ من ١٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، أما سعر أطقم التوابل يبدأ من ٤٠٠ جنيه، وسعر أطقم الفوط يبدأ من ٢٠٠ جنيه.

أما عن أطقم الشاي والذي يسمي "ملك النيش"، فيبدأ سعره من ١٤٥٠ جنيهًا، وسعر طقم الصواني يبدأ من ٧٥٠ جنيهًا، وتتميز أطقم الصواني باختلاف أشكالها وألوانها.

ونوه محمد مصطفى إلى أن العديد من العرائس يقبلن على شراء طقم الشاي بشكل كبير، حيث أنه يعد من أشهر الأطقم التي يجب أن تتواجد في المنزل، ويتواجد منه العديد من الأشكال والألوان المختلفة.

وأشار إلى أن أطقم البايركس يقبل عليها عدد كبير أيضا في الشراء، وذلك بسبب جودة صناعتها ودخولها عند الاستخدام في الميكروويف أو الفرن.

وأوضح أنه رغم غلاء بعض منتجات أجهزة العروس، إلا أنه يوجد إقبال كبير من قبل العرائس على شراء الأجهزة والأطقم الصيني في السوق.