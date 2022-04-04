بعد يومين من طرحها.. يا معافر لـ شيرين تحقق 15 مليون مشاهدة

حققت أغنية “يا معافر" للفنانة شيرين عبد الوهاب، نجاح كبير جداً حيث حققت 15 مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها فقط عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

“يا معافر” كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع النابلسي.



وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة غامضة لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل تويتر.

وغردت شيرين قائلة: "ربك ما بيديش أبدا حمل تقيل...غير للكتف اللي يشيل".

يذكر أن تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 4 مايو المقبل على مسرح الاتحاد أرينا، بالإمارات العربية المتحدة، ضمن ليالى ياس، وذلك تزامنا مع عيد الفطر المبارك