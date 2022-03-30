شيرين عبدالوهاب تدعم محمد صلاح: "هتفضل فخر لينا ولكل العرب"



دعمت الفنانة شيرين عبدالوهاب منتخب مصر وكابتن الفراعنة محمد صلاح بعد الهزيمة من منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت امس ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



وكتبت "شيرين" عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائماً وأبداً ومصر هتفضل غالية علينا وفي عنينا وهتفضل يا صلاح فخر لينا وفخر لكل العرب، وتحيا مصر، وقدر الله وما شاء فعل، تحيا مصر".



وسجل لمنتخب مصر السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية وأضاع مصطفي محمد الركلة الرابعة لمصر.



وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال و تصدي الشناوي ببراعة للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل اسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني آخر ركلة جزاء.