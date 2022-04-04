منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها.. وحقيقة زواجها من علي ربيع

حلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة مع برنامج “سابع سما”، المُذاع عل فضائية “النهار”، وتحدثت عن سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها، وعلاقتها بـ أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالإضافة إلى ردها على الفنانة إلهام شاهين بسبب هجومها لها، وأزمتها مع الفنان محمد نجاتي، وتعليقها على الصور الفاضحة المنشورة لها، وحقيقة زواجها من علي ربيع .. ونعرض لكم كل هذا من خلال التقرير التالي:

سر طلاق منة عرفة من محمود المهدي ومحاولة انتحارها:

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، عن سبب طلاقها من محمود المهدي، قائلة: "ده قرارنا إحنا الاتنين، لأن الموضوع بنا مبقاش حب ورومانسية زي الأول .. وفجأة الدنيا بقيت مشاكل كتير، وأطراف تتدخل وناس تتكلم .. والناس بقيت عارفة كل حاجة .. واللي ميعرفش حاجة عامل نفسه عارف وبردو بيتكلم".

وأضافت منة عرفة خلال لقائها في برنامج "سابع سما"، المُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "الناس بتخش تحاكمني، وتقولي انتي موقفتيش مع جوزك .. انتي ليه ملتزمة الصمت! .. طب اطلعي دافعي عنه حتة".

وتابعت الفنانة الشابة: "مين قال إن أنا موقفتش جمبه! .. مين قال ان انا مدافعتش عنه! ..مين قال ان انا مقعدتش وحاولت أحل! .. مين قال ان أنا ماسعتش علشان نشوف حلول! .. انتوا متعرفوش حاجة .. انتوا بتوصلوا الناس لتفكير مش حلو .. ومحاولة للانتحار بسبب كلام الناس ده".

وأكملت منة عرفة: "أنا مش مضطرة أطلع أبرر وأحكي للناس أنا وقفت أد ايه ولا عملت ايه .. محدش بيحكي حاجة عملها علشان نفسك أو علشان جوزك أو علشان بيتك .. الست الأصيلة اللي بتحترم نفسها وبيتها، بتعمل ده من غير ما تطلع تحكي وتقول أنا عملت وسويت".

منة عرفة تنهار من البكاء بسبب زوجها:

انهارت الفنانة منة عرفة، من البكاء عند الحديث عن زوجها، موضحة أنها مرت بمرحلة صعبة بعد طلاقها من زوجها محمود المهدي.

وقالت منة عرفة: "أنا زعلانة من نفسي شوية، لأني قصرت في حق نفسي كتير.. ولكن ملحوقة إن شاء الله".

وأضافت منة عرفة: "مرحلة صعبة عليا جداً، لأن مفيش حد يحب إنه يتعلق بحد، وبعدين الموضوع للأسف ميكملش.. مفيش حد يحب إن يحصله كده أكيد".

وتابعت: "رغم المشاكل الكتيرة اللي حصلت، ولكن في الآخر الواحد بيزعل وبيحزن على فراق الشخص نفسه، خاصة إن كان بينكم تفاصيل كتيرة.. علشان كده أنا زعلانة".

وأردفت منة عرفة: "أنا بحبه جداً، وبكنله كل الحب والاحترام".

أزمة منة عرفة مع محمد نجاتي:

قالت الفنانة الشابة منة عرفة، إن الفنان محمد نجاتي زميل لها وتحترمه، معقبة: "إحنا كبرنا مع بعض، لأننا من زمان بنشتغل مع بعض، من وأنا صغيرة".

وأوضحت منة عرفة مشكلتها مع الفنان محمد نجاتي قائلة: "إحنا كنا بنصور في اللوكيشن، ونادوني علشان هنبدأ، ولما دخلت لاقيت مساعدة المخرج بتحكي الدور هيحصل أزاي".

وتابعت الشابة: "المهم مساعدة المخرج قالت محمد نجاتي هيخش من الحتة ديه وهو شايلك .. فأنا رديت وقولت لاء انا مش حابة أعمل لقطة زي ديه .. فردت عليا وقالتالي إزاي ده المشهد اللي قبله هتكونوا جايين من الطرقة وهو شايلك .. فأنا رديت وقولت ومين قالك ان المشهد ده كمان هيحصل!".

وأكملت منة عرفة: "فـ محمد نجاتي جيه على الكلام ده، وقالي في ايه يامنة ده تمثيل! .. فأنا رديت عليه وقولتله ما هو ده هيحصل في الواقع، فانا مش حابة أعمل اللقطة ديه .. وبعدين فيه بنتين يشلوني، او مش لازم اتشال خالص يعني".

وأردفت الشابة: "انا مكنش عندي علم بالمشهد ده، واتفاجأت بيه.. مش زي ما الناس بتقول .. وكمان محمد نجاتي وافق على كلامي، والمخرج كمان معترضتش .. مش عارفة اللي حصل ده كله بناءاً على ايه اساساً".

واستطردت منة عرفة: "المشهد هيتعرض وهتشوفي وهو ماسك ايدي عادي .. أنا مش قال الله وقال الرسول .. ومعترضتش .. ومحصلش أي حاجة من اللي قالوها .. عملوا حوارات ان انا مش عايزة اتلمس .. وانا اعترضت بس على الشيل .. الباقي ده تخاريف حد مطلعها".

منة عرفة ترد على إلهام شاهين:

قالت الفنانة منة عرفة، إنه ليس لديها مشاكل شخصية مع الفنانة إلهام شاهين، ولكنها أبدت ضيقها بسبب ما صدر منها خلال الفترة السابقة.

وأضافت منة عرفة: "هل الفنانة إلهام هي التي تقرر من الذي يشتغل ومن الذي لا يعمل؟".

وأوضحت منة عرفة، ما صدر من الفنانة إلهام شاهين خلال الفترة السابقة، قائلة: "كنت في لقاء أنا وزوجي مع إعلامي معين، وكان بيسألني عن التحفظات اللي أنا كنت بشوفها.. وأنا رديت وقولت أنا رافضة ان انا اتباس واتحضن.. أنا حرة".

وتابعت: "اللقاء خلص، بعدها كانت الفنانة إلهام شاهين في لقاء مع إعلامية ما، واتسألت عن الفنانين اللي بيرفضوا البوس أو الحضن في التمثيل، وردت الفنانة إلهام قائلة ده تخلف، ومفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وسينما غير نظيفة، واللي مش عايزة تتباس ولا تتحضن تقعد في البيت".

وأكملت منة عرفة قائلة: "ده كان ردها، وأنا مردتش، وقولت ماشي حاضر قعدينا في البيت.. وبعدها كنت في لقاء تاني والمذيعة قالتلي الفنانة إلهام قالت عنك كذا.. وأنا رديت وقولت لأ هي أجمعت على الفنانين كلهم اللي بيرفضوا، ومش ذكرت اسمي".

وأردفت منة عرفة: "بعدها الفنانة إلهام ظهرت في لقاء آخر، وذكرتني بالإسم بقى .. وذكرت التصوير والمشهد بتاعي مع الفنان محمد نجاتي.. وقالت عليا مش فاهمة المفروض المخرج يعملك ايه ياحبيبتي.. خلاص متشتغليش".

وهاجمت منة عرفة، إلهام شاهين قائلة: "رأيك احتفظي بيه لنفسك.. هو احنا لازم نتباس ونتحضن علشان نمثل!".

حقيقة طلاق منة عرفة من زوجها محمود المهدي:

كشفت الفنانة منة عرفة، عن عدد مرات طلاقها وانفصالها من زوجها محمود المهدي، قائلة إنهما تجوزا سنة وأول مرة انفصلا فقط، والطلاق لم يتم رسمياً على الورق.

وأضافت منة عرفة": "المرة الثانية انفصلنا أيضاً، ولكن نُجري في أوراق الطلاق، احنا لحد دلوقتي ماشيين في إجراءات الطلاق الرسمي، لأن الطلاق مش بين يوم وليلة".

وتابعت منة عرفة: "فيه تفاصيل بينا بنخلصها، وفيه بيزنس معين ما بين الأهل، وبالتالي كل ده بنخلصه حالياً علشان يتم الطلاق الرسمي".

وعن علاقتها مع زوجها، قائلت منة عرفة: "كانت سنة فيها حاجات حلوة، وحاجات وحشة، زي أي اتنين، واحنا بنتكلم حالياً، بس اننا نرجع لبعض ديه بتاعت ربنا.. أنا مش بكرهه بالعكس، ده شخص عشت معاه حاجات كتير أوي".

منة عرفة تُعلق على صورها بالمايوه:

قالت الفنانة الشابة منة عرفة، إنها ليست من الشخصيات التي تحب أن تتحدث عن نفسها كثيراً، أو من الشخصيات المتفاعلة دائماً على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: "فجأة الناس بقيت تعرف عني كل حاجة مش عارفة ازاي، والمشكلة إن اللي بيعرفوه كله غلط".

وأضافت منة عرفة قائلة: "انا زي الناس، بروح البحر وبلبس مايوه وبسهر .. ولكن مبحبش أظهر ده .. ولو حد دخل على مواقعي الخاصة على السوشيال ميديا مش هيلاقي أي حاجة من الحاجات ديه".

وعن ارتدائها للمايوه، ردت الشابة قائلة: "انا اتعمل هاك على موبايلي، ونشرولي صور في حالات خاصة جداً .. وأنا المفروض حرة في الطريقة اللي أنا هقدم نفسي بيها للجمهور .. وعلشان لما اتجوز وأخلف هكون حابة أن سيرتي تكون قدام أطفالي كويسة".

وتابعت منة عرفة: "هو أنا المفروض ألبس إيه على البحر؟ إسدال! .. كل مكان له اللبس الخاص بيه .. وأنا زيي زي أي بنت في سني بتروح البحر وبتلبس مايوه .. اشمعنى فيه ناس بتعمل نفس الحاجة ومش بيتقال عليها أي كلام!".

علاقة منة عرفة بـ الفنان الكبير أشرف زكي:

تحدثت الفنانة الشابة منة عرفة، عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قائلة: "ده راجل له كل الاحترام والتقدير، لأنه وقف جنبنا كلنا .. ومبيقبلش أي كلام يتقال على فنان أو فنانة".

وأضافت منة عرفة، قائلة: "أنا علاقتي مع أستاذ أشرف، هي علاقة طيبة جداً، ولحد الآن .. وهو رجل محترم وبيعرف يفرق ويميز، وعنده وعي ومثقف، وقادر يوزن الكلام .. ويعرف مين اللي ليه ذنب ومين اللي ملوش".

وتابعت الفنانة الشابة: "من وأنا عندي 5 سنوات، وكانت بتحصل أي مشكلة، ووالدتي بتكلمه، كان هو اللي بيقف في ضهري .. وآخر مكالمة بينا كانت من اسبوعين تلاتة .. وهو بيقولي انتي بنتي وبينصحني كأب".

وذكرت منة عرفة: "في المشاكل اللي مريت بيها مع زوجي محمود المهدي، أستاذ أشرف كان بيقولي انا مش عايز أبقى السبب في أي حاجة تحصلك في حياتك .. انتي شوفي المناسب ليكي واعمليه وانا هبقى في ضهرك".

حقيقة زواج منة عرفة من علي ربيع:

قالت الفنانة الشابة منه عرفة، إنها لا ترغب في تمثيل الأدوار التي تحتوي على مشاهد ساخنة و ترفض إعطاء الأوردر من أي شخص ؛ مضيفة أنها ليست لديها قائمة ممنوعات ؛ لكن شرط قبول الأدوار بالنسبة لها تقديم المشهد بشكل جيد .

أضافت منه عرفه أنها ترفض الرد على من يعطي الأوامر بأنها تتزوج أو لا تعمل في الفن ؛ مضيفة أنها تحب احترام الأشخاص و لا تحب أن تحجر على أحد .

أوضحت منه عرفه أن الدكتور أشرف ذكي إنسان أكبر من أشياء كثيرة وله كل الاحترام ووقف بجانب الفنانين كلهم وقادر على تمييز المذنب من البريء.

أشارت منة عرفة إلى أن موضوع زواجها من علي ربيع غير حقيقي؛ وأنها كانت معزومة على السحور منذ 4 سنوات وكان معهم على نفس الترابيزة وهزر وقال لوالدتها أنا عايز أتجوز بنتك وكان يجلس معهم صحفي فاعتبر الموضوع حقيقي ونشره؛ رغم أن الموقف هزار كله.