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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد إدارات العمل ويهنئ العاملين بحلول شهر رمضان

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها التهنئة للعاملين بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، متمنياً من الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة إدارات العمل بالمبنى الإدارى بالجامعة يرافقه نواب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين.

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واطمأن الدكتور جمال سوسة خلال جولته على سير العمل بالإدارات المختلفة ، مؤكدا حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتنمية مهارات العاملين.


من ناحية أخرى أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 4 ميداليات " ذهبية و3 برونزية لذوي القدرات الخاصة " في بطولة الجامعات المصرية لرفع الأثقال والتى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بمشاركة 25 جامعة خلال الفترة من 29 مارس وحتى الأول من شهر أبريل الجارى.


وقدم رئيس جامعة بنها ، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة ، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.


من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصول الطالب محمود عصام أحمد على الميدالية الذهبية فى مسابقة وزن 89 كجم ، كما حصل الطالب أحمد عصام حسن وزن 88 كجم ، والطالب محمد محمد حسن وزن 65 كجم ، والطالب مؤمن محمد إمام وزن 80 كجم على الميداليات البرونزية خلال فعاليات البطولة.


وكان وفد من طلاب جامعة بنها قد شارك فى فعاليات بطولة الجامعات لرفع الأثقال والتي نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

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