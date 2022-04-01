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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يسلم 9 شهادات اجتياز لدورة "قادة المستقبل"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية وإتاحة الفرص لهم وصقل مهاراتهم القيادية من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.  

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جاء ذلك خلال تسليم رئيس الجامعة شهادات دورة قادة المستقبل 9 بمركز إعداد القادة بمشتهر ، بحضور  الدكتور محمود الزعبلاوي القائم بعمل عميد كلية الزراعة ، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة وطلاب جامعة بنها.          

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وقال الدكتور جمال سوسه أن من سمات القائد هو العمل في فريق جماعي منظم لإنجاز جميع الأهداف الاستراتيجية.


وأشار سوسة، إلى أن المستهدف من هذه الدورات هي معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر ، لكى يصبحوا قادة المستقبل.


من جانبه قال الدكتور أحمد نجيب أنه تم عقد ورش عمل وندوات بإجمالي 18 ساعة تدريبية في التغيرات المناخية وصناعة النجاح والحوكمة والتنمية المستدامة ونشر الفكر الصحيح ومواجهة التطرف وتطوير الذات والولاء والانتماء.

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