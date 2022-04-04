القوات الروسية تنسحب بالكامل من مدينة سومي الأوكرانية.. تفاصيل

قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية انسحبت بالكامل من المدينة، ولم تعد تحتل أي بلدات أو قرى بها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الحاكم دميترو زيفيتسكي في حديث للتليفزيون الوطني، إن القوات الروسية انسحبت من المدينة وتخلت عن الكثير من معداتها بالمنطقة التي تقع على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا.

وكان عمدة مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، قد أكد في وقت سابق، أن القوات الروسية بدأت الانسحاب بنشاط من المدينة.

وقال العمدة على حسابه بتطبيق "تيليجرام"، إن الانتشار الروسي على مدار الأسبوع شهد إطلاق نار كثيف "عشوائي وترويع للسكان".

وأضاف: "لقد طاردتهم قواتنا خارج كييف وتشيرهينيف وكبدتهم خسائر، لكن منطقة كونوتوب ليست خالية من الروس بنسبة 100%، الأوكرانيون يطردونهم بالتدريج".

وتبعد مدينة سومي حوالي 48 كم عن الحدود مع روسيا وكانت من أولى المدن التي تعرضت لهجمات روسية في بداية الغزو لأوكرانيا.