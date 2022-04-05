دعاء رابع يوم رمضان 2022.. 5كلمات تزيل الهم وتجعلك مجابًا لا تغفلها

دعاء رابع يوم رمضان 2022.. انقضت الليلة الثالثة من رمضان وبدأ كثير من المسلمين في البحث عن دعاء رابع يوم رمضان 2022، خاصة مع تسارع أيام الرحمة من الشهر الفضيل.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم دعاء رابع يوم رمضان 2022، وما عليك إلا أن تردده بيقين الاستجابة وأنه لا استحالة في رجاءك مع الله تبارك وتعالى فهو القادر وحده على أن يبدل حالك من المستحيل إلى المحقق بـ كن فيكون.

دعاء اليوم الرابع من رمضان

دعاء رابع يوم رمضان 2022

الدعاء هو العبادة وهو خير ما يقوم به المسلم خاصة مع اقتراب الساعة الأخيرة من الليل، أو ما يعرف بوقت السحر أو الثلث الأخير أو جوف الليل أو القيام، وهي ساعة مباركة يتنزل فيها المولى تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينتظر سؤال عباده وهو غني عن المعرفة بحالهم، فلا تبخل على نفسك من أن تجاب وتقضى حاجتك ويكشف عنك همك، ولعل السر في هذا يكمن في قولك مصاحباً لأي دعاء بقول :"اللهم صلي على سيدنا محمد" ثم ردد واطلب وارجو ما شئت.

وقد يتساءل البعض عن سر عدم استجابة الدعاء وإن كانت دعوته مسبوقة باسم الله الأعظم، فيقول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في بيان السبب، إن هناك حديثاً عن الرسول "صلى الله عليه وسلم" يقول فيه: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم أو قطيعة رحم إلإ أعطاه الله إحدى ثلاثة إما أن يعطيه مطلبه، أو أن يصرف عنه من السوء ما يوازي الدعوة، أو يدخر له من الأجر مثلها"، مشدداً على أهمية أن نكثر من الدعاء والتقرب إلى الله به، لأن الله أوسع من دعائنا وأكثر إجابة مما نسأله.

وأكدت الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بالأوقاف، أن الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) تزيل الهموم وتدفع المشاق وتملأ الآفاق وتغفر الذنوب، وشرط من شروط استجابة الدعاء والقبول وتوسع الأرزاق.

وبينت خلال كلمتها من برنامج "مع الصائمين"، فضل الصلاة على حبيبنا المصطفى (صلى الله عليه وسلم الصلاة) - كما قال حضرة سيدنا النبي- لها فوائد كثيرة، وهذه الفوائد إن عادت على أحد فإنها تعود على المصلي على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلّم)"، مستدلة بما جاء في حديث الصحابي الجليل أُبَيّ بن كعب عندما ذهب إلى الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم) وسأله قائلًا: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قلت: الربع، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: فالثلثين، قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفي همك، ويغفر لك ذنبك؛ ومعنى هذا أن ذلك إرشاد من الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم) بأن الله (سبحانه وتعالى) يغفر الذنوب ويكفي العبد الهموم وشرورها بالصلاة على الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم).

وأكدت “عبد السلام” أن الصلاة على النبي استجابة لأمر المولى (عز وجل) وطاعة لرب السماوات والأرض، حيث يقول رب العزة (تبارك وتعالى) في القرآن الكريم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"؛ وحتى لا نكون بخلاء كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يصَلِّ عَلَيَّ".

ودعت الجميع إلى التقرب إلى الله (عز وجل) بالصلاة على حضرة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلّم) للفوز برضا الله ومحبة رب العزة (سبحانه وتعالى) وصلاة ربنا (سبحانه وتعالى) علينا وحتى يكفي الله (سبحانه وتعالى) همومنا وأن يغفر لنا ذنوبنا.

دعاء رابع يوم رمضان 2022

1- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِين يا أرحم الراحمين.

2- اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

3- اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولاتضربني بسياط نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك واياديك يا منتهى رغبة الراغبين.

4- اللهم اعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.

5- اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام واطعام الطعام وافشاء وصحبة الكرام بطولك يا ملجا الأملين.

6- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

7- اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

الدعاء في رمضان

دعاء رابع يوم رمضان 2022

ومن الدعاء المستجاب في جوف الليل قولك:

1- بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

2- اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

3- اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

4- اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

5- اللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسنه ويُهذب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

6- الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

7- اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمه.

8- اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا برضاك يا ارحم الراحمين وعشر العتق من النيران.

9- اللهم بلغنا رمضان ونحن واهلنا واحبتنا والمؤمنين في كل مكان في احسن حال.

10- اللهم نسألك بشوقنا إلى رمضان أن تعتق رقابنا قبل بلوغه وأن تجعل بلوغه زيادة لنا في الحسنات ورفعة لنا في الدرجات.

11- اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون علي الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

الذكر



أدعية قرآنية مستجابة

1- زكريا عليه السلام: «ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا».

2- يعقوب عليه السلام: «وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ».

3- يونس عليه السلام: «وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

4- أيوب عليه السلام: «وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ*فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ»

5- نوح عليه السلام: «وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ*وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ».

6- سليمان بن داود عليه السلام: «قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».

7- إبراهيم عليه السلام: «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ*رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ».

8- موسى عليه السلام: «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي*وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي*هَارُونَ أَخِي*اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي*كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا*وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا*إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا*قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ».

9- يوسف عليه السلام: «قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ».

10- عيسى ابن مريم عليه السلام: «قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ».