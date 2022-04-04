رمضان عبد المعز: 3 أعمال تدل المسلم على أبواب الخير

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبي الكريم أرشدنا إلى أبواب الخير في حديثه مع سيدنا معاذ بن جبل عن ثلاثة أبواب للخير.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن النبي الكريم قال لسيدنا معاذ "ألا أدُلُّك على أبوابِ الخيرِ ؟ . قال معاذ : بلى يا رسولَ اللهِ ! قال : الصومُ جُنَّةٌ ، والصدقةُ تُطفِئُ الخطيئةَ كما يطفئُ الماءُ النارَ ، وصلاةُ الرجلِ من جوفِ الليلِ".



الصيام وسيلة لتعليم المواساة والإطعام



قال الدكتور محمد وسام ، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن شهر رمضان الكريم يعرف بأنه شهر " المواساة " كما في حديث " سلمان الفارسي " عن الرسول ، وشهر رمضان يساعد على ترقيق القلوب ، والرقي الروحي .

وأضاف الدكتور محمد وسام ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن قلة المنام والطعام والكلام هو تهيئة لعيش المسلمون جو جماعي من الرقي الروحي ، الذي يؤدي للإحساس بالفقير ، وإطعام الطعام .

وتابع " وسام " ، أن الاطعام ليس نافلة فقط بل إن الله عز وجل تحدث عنه في أكثر من موضع في القرآن الكريم ، ومنها سورة " البلد " ، وسورة " التوبة " .

وأشار " وسام " ، إلى أن حوائج الناس من نعم الله على العباد ، وكلما زادت الحاجة زاد مقابلها الأجر ، ويشترط أن لا يكون الإطعام مصحوبا بالأذى .

وأردف " وسام " أن أن الله يمن على العباد بأن يجعلهم وسيلة لفك الكروبات ، وإطعام الطعام ، وتعليم المواساة .

