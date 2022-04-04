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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. مجلس النواب يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وتصرفاتهم الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

واستنكرت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم، جميع الممارسات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية باعتبارها "تشكل انتهاكًا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي"، مشددة على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.

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وقال الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني اليوم الاثنين إن الاحتلال الإسرائيلي دنس المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي 20 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتا، فيما واصل تعديه على المساجد، بإحراقه مدخل مسجد عباد الرحمن، في زيتا جماعين، ما أدى لحدوث أضرار في سجادة وبابه الخارجي، وأخطر بمنع أداء الصلاة في مسجد الحميدية ببلدة الخضر جنوب بيت لحم أو إجراء أعمال الترميم فيه.

وأوضح البكري أن الاقتحامات للمسجد الأقصى استمرت، واستمر الاحتلال بعرقلة وصول المصلين بأمان وحرية، وخاصة أيام الجمع حيث يحول المدينة الى ثكنة عسكرية، وينتشر بالطرقات وعلى بوابات الأقصى حيث التفتيش والتدقيق.

وبين أن هذا الشهر عمد مستوطنون إلى ترديد “النشيد الوطني الإسرائيلي” في المسجد، ضمن محاولات تأكيدهم أنّ المسجد تحت السيادة الإسرائيلية. وكان من بين المشاركين في الاقتحامات عضو “الكنيست” المتطرف ايتمار بن جفير.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أكثر من 4200 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال آذار الماضي، ومن بين المقتحمين ضباط وجنود وطلاب معاهد توراتية، وعمد المستوطنون إلى أداء صلوات تلمودية في المسجد، فيما أدّى رجل دين يهودي من طاقم خدم المعبد، بزيّه الكهنوتي، طقوسًا تلمودية أمام قبة الصخرة.

 

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