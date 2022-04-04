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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي جمعة: الإصرار على الكبائر يؤدي إلى الاستهانة بها

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب علينا المبادرة بالتوبة، مضيفا أن الإصرار على الكبائر يؤدي إلى الاستهانة بها.
وأضاف على جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم الاثنين، أن أثر الكبائر سيئ جدا على المجتمع، وعلى كل من حوله، لافتا إلى أنه قد يقع الإنسان في المعصية، والتوبة شئ مهم جدا في هذا الموضوع.
 

وقال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، في تفسير قوله تعالي "يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ"، ان الكافر عو من ستر قلبه عن الاتصال بالله سبحانه وتعالي ،وهو لا يرى أن ينفق وينفق لماذا.

وأضاف على جمعة، خلال برنامجه "القران العظيم" المذاع على قناة صدى البلد، ان المؤمن ينفق رجاء الثواب وتصديق الموعد ويرجوا من الله سبحانه وتعالي أن يضاعف له الثواب وينفذ له ما وعده .

 

وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالي " مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"، قال الدكتور على جمعة أن الله يضاعف لمن يشاء ولم يقتصر على ٧٠٠  ضعف.

وأضاف أن خير الصدقة هو " جهد مقل" كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للشخص أن ينفق شخص ٥ جنيه والله يضاعف الثواب في مليون لانه فضل غيريه على نفسه  .
 

وتابع أن أهمية الانفاق في سبيل الله تعطي الإنسان الطمأنينه وتعطي الإنسان القدرة على الاستمرار ، لكن الله سبحانه وتعالي أمرنا أن نفعل هذا ابتغاء وجه الله لا رياء ولا نفاق، والمنفق الذي لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

علي جمعة كبار العلماء الازهر الشريف القرآن العظيم أثر الكبائر

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