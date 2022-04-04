بابلو الحلقة 3.. القبض على حسن الرداد

عرضت قناة المحور، الحلقة الثالثة من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشاتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته حسن الرداد.

وخلال الحلقة تم القبض على بابلو (حسن الرداد) بتهمة خطف سكرتيرية نجل رجل الأعمال (مصطفى فهمي)، فيما حاولت توحة (نجلاء بدر) الاستنجاد بـ بابلو بعد اختفاء شقيقتها حيث ظنت انها هربت مع الشاب الذي تربطها علاقه حب به .

أما ندى (أروي جودة) فقد حاولت الضغط علي والدها ( مصطفي فهمي ) من اجل ان يقوم بتطليقها من زوجها، فيما طلبت منه ان تشاركه في مجموعة شركاته.

وكانت قد شهدت احداث الحلقة الثانية من مسلسل بابلو ملئية بالاحداث ،حيث قام بابلو ( حسن الرداد ) بإجبار أحد رجال الأعمال ( صلاح عبد الله ) بالتوقيع علي عقد بيع أرض.

كما طلبت ندي (أروي جودة) الطلاق من زوجها ورفض شقيقها (محمود حجازي ) تدخل بابلو في الأمر، أما توحه (نجلاء بدر) فقد حاولت تعنيف شقيقتها بسبب علاقتها بشاب ، حيث انها من تقوم برعاية الاسرة ماديا ومعنويا .



تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .