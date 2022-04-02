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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابلو الحلقة 1 .. حسن الرداد يساعد جاره واروي جوده تحت التهديد

بابلو
بابلو

طرحت القناة المحور الحلقة الاولي من مسلسل بابلو ، والذي يعرض علي شاشاتها بشكل حصري ، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد .

وجاءت احداث الحلقه الاولي من مسلسل بابلو مليئة بالاحداث حيث شهدت تعريف الجمهور بشخصية بابلو ( حسن الرداد )  وعائلته الذين يسكنون في حارة شعبية ، ويسعي بابلو الي استخدام قوته في جلب حقوقهم . 
وشهدت الاحداث قيام ندي ( أروي جودة ) بالسهر وتناول الكحوليات وحاول احد الاشخاص ان يراودها عن نفسها الي ان اتي زوجها وهددها  بفضحها علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحرير قضية زنا ضدها .

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اما رجل الاعمال ( مصطفي فهمي ) فلجا الي سيد بابلو ( حسن الرداد ) حتي يقوم بدفن الفتاه التي كانت مع ابنه ( محمود حجازي ) بعد ان تعرضوا الي حادث ، ولكن بابلو فؤجي انها مازالت علي قيد الحياه.

وخلال الحلقة الاولي استعان احدي جيران بابلو به حتي يقوم بطرد احدي الاشخاص الذين قاموا باحتلال منزله من خلال عقد مزور .
تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الاخرين ، كما انه يملك شركة حراسات خاصة  ، مما يجعله  يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفى الذى يجمع بابلو ببطلات العمل  

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.
حرصت القنوات الفضائية على الحصول على حق عرض مسلسل “ بابلو ” ، وقد نجحت قناة المحور فى الحصول على حق عرض المسلسل بشكل حصري فى مصر ، إما عربياً فقد تم تسويق المسلسل الى قناه أبو ظبي ، كما حصلت المنصة الخاصة بالقناه على حق عرض المسلسل ، بالإضافة الى منصه viu .

بابلو سلوي عثمان محمود حجازي حسن الرداد الفنان حسن الرداد مصطفى فهمي أروى جودة

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